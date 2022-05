Fans vor OÖ-Derby: „Vor vollem Haus Klassenerhalt schaffen“

Heute kommt es im Rahmen des Qualifikationsplayoffs zum Oberösterreich-Duell. Beide Mannschaften hoffen noch auf einen Playoff-Platz, wobei die Rieder mit einem Sieg gleichzeitig endgültig...

Heute kommt es im Rahmen des Qualifikationsplayoffs zum Oberösterreich-Duell. Beide Mannschaften hoffen noch auf einen Playoff-Platz, wobei die Rieder mit einem Sieg gleichzeitig endgültig den Klassenerhalt sichern würden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Duell sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Wir starten mit den Fans der Gästemannschaft. Was erwarten sich die LASK-Amhänger vom Oberösterreich-Derby.

Strafraumkobra: „Erwarte Einsatz, Wille und eine gefestigtere Abwehr.“

Sturmhaubenfetischist: „Ich erwarte mir nach der Saison eigentlich nichts außer 100% Kampfgeist und Motivation, sowohl auf dem Rasen als auch abseits des Felds von jedem LASKla. Wäre natürlich der ideale Zeitpunkt, um endlich vor Publikum mal einen Sieg in Ried einzufahren, besonders, wenn Altach gewinnen würde. Aber glauben tue ich irgendwie nicht dran.“

Eldoret: „Eigentlich spricht alles für eine Niederlage. Ist ja schon unter normalen Umständen kaum was zu holen für uns in Ried, kommt jetzt auch noch dazu, dass es für Ried noch um sehr viel geht. Die werden alles, aber auch wirklich alles reinhauen.“

commando ultras 1: „Was mich positiv stimmt für das Spiel ist, dass Ried in Altach komplett schlecht war, wir einen neuen Trainer haben und wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

Sivo: „Wir gewinnen und Ried verliert das letzte Spiel auch noch und Altach gewinnt auch alles. Ried steigt ab.“

King-Lask: „Wäre fein diese Saison zumindest mit einem Derbysieg zu Ende zu bringen, leichter wird die Aufgabe ob der Sperren für Holland und Potzmann nicht. Zumindest fantechnisch müssen wir uns nichts vorwerfen lassen und man wird genug Schwarz-Weiße in Ried sehen. Hoffe wir schaffen es zumindest in einem Spiel unsere defensiven Fehler abzustellen, befürchte aber das uns Bajic und Nene da gehörige Probleme bereiten könnten.“

Nun wollen wir uns ansehen, was sich die Ried-Fans von diesem Spiel erhoffen:

Joke: „Der Nichtabstieg muss einfach diese Runde fixiert werden. Ich will den Scheißdreck nicht in der letzten Runde wieder erleben müssen wie schon 2003 und 2017 als man jeweils versagt hat, obwohl man es in der eigenen Hand hatte. Gegen den LASK sind sie normal eh nochmal eine Runde mehr motiviert und diese Partien sind meist heiß umkämpft.“

Hatcher: „Ein morgendlicher Blick auf die Tabelle genügt, um die Wichtigkeit des letzten Saisonheimspiel und hoffentlich nicht letzten Bundesligaheimspiel für einige Zeit. Beim LASK scheint ein minimaler Kühbauer Effekt eingetreten zu sein und hätten beim 3:3 gegen Hartberg eigentlich gewinnen müssen. Kommt uns natürlich eher nicht entgegen. Wir selber stecken nach dem 1:1 in Altach noch mitten im Abstiegskampf. Unsere beiden übergebliebenen Gegner LASK und Hartberg kämpfen noch beide um einen internationalen Relegationsplatz. Es werden also richtig grauslige Fights werden, ähnlich dem Spiel in Altach. Bei Ried dürften so gut wie alle dabei sein. Nutz und Plavotic würden bei einer weiteren Gelben das Saisonfinale verpassen. Persönlich wünsch ich mir zumindest ein Unentschieden. Weil es Ried ist, wird es wahrscheinlich ein unglücklicher Spielverlauf und eine Niederlage. Eine tolle Kulisse wird es, 1300 Tickets sind momentan noch erhältlich. Das Wetter wird perfekt.“

IIngobert: „Wir brauchen mindestens so viele Punkte wie die Altacher am Samstag. Dann ist der Kas gegessen…Aber diese Rechnereien sind mir viel zu kompliziert. Darum bitte einfach gewinnen am Samstag und gut ist’s.“

Meatface: „Wie schön wäre es, dass wenn wir am Samstag vor vollem Haus den Klassenerhalt schaffen. Kommen wird es wie immer, wenn man sich drauf freut, anders.“

Wikal85: „Bin guter Dinge für Samstag – was ein volles Haus bei unseren Kickern ausmachen kann haben sie schon oft gezeigt. Denke das wird uns zu den nötigen Punkten puschen. Der LASK kommt uns vom Fußball den sie spielen auch mehr entgegen, das hat man ja schon in Pasching gesehen. Die Admira wird denke ich auch mindestens einen Punkt gegen Altach holen, wobei ich aber sogar von einem Sieg ausgehe.“

