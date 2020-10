Austria-Fans: „Im Hinblick auf die Tabelle sind 3 Punkte Pflicht“

Die Wiener Austria will nach dem 2:2-Unentschieden gegen die Admira auswärts gegen die WSG Tirol drei Punkte einfahren. Die Tiroler waren in der vergangenen...

Die Wiener Austria will nach dem 2:2-Unentschieden gegen die Admira auswärts gegen die WSG Tirol drei Punkte einfahren. Die Tiroler waren in der vergangenen Saison in den ersten Spielen so etwas wie ein Angstgegner der Veilchen, wobei die Wiener im unteren Playoff die beiden Begegnungen gegen den damaligen Aufsteiger für sich entscheiden konnten. Wir wollen uns ansehen wie die Austria-Fans die Chancen ihrer Mannschaft dieses Mal einschätzen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

DeusAustria: „Pflichtsieg im Hinblick auf die Partie gegen RB Salzburg danach.“

hope and glory: „In Hinblick auf die Tabelle sind 3 Punkte schon fast Pflicht. Ich denke wir haben das bessere Team und daher werden wir auch gewinnen.“

frastei: „Hoffe sehr, dass Peter Stöger seinen Plan durchzieht und hoffe auf die gleiche Aufstellung, wie die Startelf gegen Admira – wichtig ist jetzt, meine ich, den „neuen“ Stammspieler (Pichler, Wimmer, Jukic, auch Teigl und Sakaria) zu zeigen, dass man an sie glaubt. Ihnen gehört die Zukunft. Hoffe, dass in Tirol wieder ein kleiner Schritt nach vorne gelingt und wir mit der doch teilweise neuen Mannschaft Geduld aufbringen. Gut Ding braucht Weile.“

fak-ler: „Man muss davon ausgehen, dass Yeboah nach der Partie Führender der Torschützenliste ist.“

QPRangers: „Wattens ist leider gut drauf, bzw. Dedic ist gut drauf. Die Pleite in Ried hätte auch ein Sieg sein können, X in Runde 2 und lockerer 2:0 Sieg in Altach…und unser Spiel gegen die Admira ist auch nicht gerade etwas, was Zuversicht schafft. Na schauen wir mal. Dieses Spiel nicht zu gewinnen wäre vor dem Salzburg Spiel fatal (aber das war auch mit dem Mödling Spiel so) unfassbar, in welche Situation wir schon zu Saisonbeginn schlittern könnten wegen so einem Mistspiel letzten Sonntag.“

FAK-masteR: „Hoffentlich überrascht Stöger mit Sarkaria am Flügel.“

L3g0l4s: „Muss gewonnen werden. Wird es aber auch, wir spielen schon auch einfach ganz anders als noch unter Schraubendreher Ilzer.“

hunterjoe97: „In Tirol haben wir in letzter Zeit fast nichts gewonnen, sie liegen uns einfach nicht. Hoffe dennoch auf einen Auswärtssieg. Dieser wird auch gelingen, wenn man sich in der Abwehr nicht mehr so schrecklich anstellt, denn vorne haben wir Qualität für viele Tore.“

pramm1ff: „Die drei Niederlagen in Folge waren bitter, aber auch ziemlich naiv und unnötig. Die letzte Niederlage liegt auch schon elf Monate zurück. Damals haben wir noch unter Ilzer ohne Flügel gespielt. Jetzt haben wir eine Siegesserie von zwei Partien gegen die WSG und ich sehe keinen Anlass das zu ändern.“

brunohuber: „1:1 und wir hören danach, dass vieles schon besser klappt und man sieht Ansätze, aber es dauert noch. Wattens ist kompakt gestanden und hat es uns schwer gemacht. Alles viel besser wie unter dem Ilzer.“

hope and glory: „Wird nicht einfach, aber wir machen wieder einen Schritt vorwärts. Rechne mit einem knappen Away-Sieg.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel der Wiener Austria gegen die WSG Tirol

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!