Ferdy Druijf kommt leihweise zum SK Rapid

Wenige Tage nach dem Abgang von Ercan Kara in die MLS zu Orlando City konnte der SK Rapid einen Nachfolger auf der Stürmerposition verpflichten. Der 1,90 Meter große Stürmer Ferdy Druijf wird vorerst bis Saisonende vom niederländischen Erstligisten AZ Alkmaar ausgeliehen, zudem konnte mit dem abgebenden Verein eine Einigung über eine Kaufoption erzielt werden.

Zoran Barisic meint zur Verpflichtung des mehrfachen niederländischen Nachwuchsteamspielers, der am 12. Februar seinen 24. Geburtstag feiert: „Wir sind froh, dass Ferdy Druijf nun bei uns ist und wir den Abgang von Ercan Kara mit einem Spieler auffangen können, der von seiner Art zu spielen sehr gut zu unserem Verein passen wird. Ferdy ist ein kopfballstarker Spieler mit Stärken im Abschluss und in der Box. Unser Interesse an dem Spieler erstreckt sich nun schon über einen längeren Zeitraum und wir sind umso glücklicher, dass wir die harten, aber stets fairen und von Respekt geprägten Verhandlungen nun final über die Bühne gebracht haben. Somit haben wir eine weitere Facette für unser Offensivspiel dazu bekommen. Druijf konnte bereits in den höchsten Spielklassen seiner Heimat Niederlande und auch in Belgien sammeln und traf auch schon in der Europa League“, so der 51-jährige Wiener.

Der 23-jährige Niederländer durchlief den gesamten Nachwuchs des zweimaligen niederländischen Meisters und feierte im Jänner 2018 sein Profidebüt in der Eredivisie. Im Winter 2019 wurde der ehemalige Nachwuchsteamspieler der Niederlande für ein halbes Jahr zu NEC Nijmegen in die Keuken Kampioen Divisie, der zweithöchsten Spielklasse verliehen. Beim niederländischen Traditionsverein gelangen dem Mittelstürmer in 18 Spielen 15 Tore. Es folgte die Rückkehr zu seinem Stammverein AZ Alkmaar, wo er in insgesamt 35 Pflichtspielen elf weitere Treffer erzielen konnte. Im Jänner 2021 wechselte Druijf auf Leihbasis in die Jupiler Pro League zu KV Mechelen. Im abgelaufenen Sportjahr brachte er es beim belgischen Pokalsieger von 2019 auf 14 Torbeteiligungen in 39 Spielen.

Neo-Rapidler Ferdy Druijf selbst meint: „Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Teamkollegen kennen zu lernen und für diesen großen Verein zu spielen. Ich habe schon viel über die fantastische Stimmung bei Rapid gehört und mir auch einige Videos dazu in den sozialen Medien und über das Klub TV angesehen. Ich hoffe, dass im wunderschönen Stadion bald viel mehr als 2.000 Fans mit dabei sein dürfen und freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben. Durch die regelmäßigen Spiele meines neuen Klubs im Europacup kenne ich Rapid natürlich, zuletzt hat mich der Auswärtssieg in Genk begeistert. Da ich selbst in Belgien gespielt habe, weiß ich, dass meine neue Mannschaft viel Qualität haben wird, denn sonst könnte man dort in einem entscheidenden Europa League-Spiel nicht gewinnen“, so der Neo-Rapid-Stürmer. Als Rückennummer hat der 23-jährige die „38“ gewählt. „Mit dieser Nummer habe ich meine ersten Partien im Profifußball absolviert, daher steht diese Wahl für mich unter dem Motto ´Back to the roots´“, so Druijf.