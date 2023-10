„Im Zeitplan“: Der LASK saniert seinen Rasen

Unmittelbar nach dem Bundesliga-Heimspiel am 8. Oktober gegen den SCR Altach (1:0) startete der LASK eine umfangreiche Sanierung des Rasens in der Raiffeisen Arena....

Unmittelbar nach dem Bundesliga-Heimspiel am 8. Oktober gegen den SCR Altach (1:0) startete der LASK eine umfangreiche Sanierung des Rasens in der Raiffeisen Arena. Greenkeeper Harald Faldner gibt ein Update zu den laufenden Arbeiten und bestätigt, im Hinblick auf das nächste Heimmatch am 5. November gegen den SK Sturm Graz voll im Zeitplan zu liegen.

Was ist bisher geschehen?

Am Montag vor einer Woche wurde mit den Arbeiten begonnen, nachdem die Funktionalität der Drainagen nicht mehr gegeben war. Daraufhin wurden die gesamte Rasentragschicht sowie die Rasentrennschicht entfernt. Die Drainagen unter den Rohren der Rasenheizung mussten händisch freigelegt und zum Teil freigestemmt werden. Anschließend wurden sie breiter gemacht und wieder in einen funktionstüchtigen Zustand gebracht. Nach den erfolgreichen Testungen der Drainagen konnte die Rasentrennschicht wieder aufgetragen werden.

Wie sieht der weitere Zeitplan aus?

Die Drainagen sind fertig und in einwandfreiem Zustand. Noch diese Woche wird mit der Rasentragschicht begonnen, diese soll spätestens mit Anfang nächster Woche fertiggestellt sein. Im Anschluss an die Feinplanier soll Ende der kommenden Woche der Fertigrasen verlegt werden. Damit liegt man voll im Zeitplan, der Rasen in der Raiffeisen Arena wird bis zum Bundesliga-Heimspiel am 5. November gegen den SK Sturm Graz wieder bespielbar sein.

Wie viele Mitarbeiter sind im Einsatz?

Im Schnitt sind 20 bis 25 Leute mit den Arbeiten beschäftigt, darunter das gesamte Greenkeeper-Team sowie teils auswärtige Firmen. Die größte Herausforderung war, die Drainagen in der kurzen Zeit schnellstmöglich freizulegen.

( Pressemeldung LASK / Fotocredit LASK )