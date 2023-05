Jovan Zivkovic verlängert beim SK Rapid und wird in den Profikader hochgezogen

Ein grün-weißes Zukunftsversprechen hat sich über den Sommer hinaus an den SK Rapid gebunden und wird mit Vorbereitungsstart im Juni in den Profikader hochgezogen:...

Ein grün-weißes Zukunftsversprechen hat sich über den Sommer hinaus an den SK Rapid gebunden und wird mit Vorbereitungsstart im Juni in den Profikader hochgezogen: Der seit wenigen Tagen 17-jährige Jovan Zivkovic hat beim SK Rapid einen neuen Kontrakt über drei Jahre bis Sommer 2026, den maximalen Zeitraum für minderjährige Spieler, unterschrieben und wird im Sommer ein Teil des Profikaders sein.

Im Sommer 2019 wechselte der Offensivallrounder aus der Südstadt nach Hütteldorf, wo er auf Anhieb zu überzeugen wusste. In seinem ersten Jahr in der U15 ÖFB-Jugendliga steuerte der nunmehr 17-Jährige 22 Treffer bei. In der Folgesaison setzte der mehrfache österreichische Nachwuchsnationalteamspieler noch einen drauf. 27 Saisontore führten nicht nur zum Gewinn der Torjägerkrone, sondern auch zum Meistertitel in der U16 ÖFB-Jugendliga. Nach einem glanzvollen Auftritt zu Jahresbeginn beim prestigeträchtigen Mercedes-Benz JuniorCup in Sindelfingen wurde Jovan Zivkovic in die zweite Mannschaft von Stefan Kulovits hochgezogen. Sein Zweitligadebüt feierte der Angreifer mit serbischen Wurzeln beim Rückrundenauftaktsieg über den FAC. Im Laufe der Frühjahrssaison kamen noch drei weitere Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga dazu. Für die österreichischen Nachwuchsnationalteams der U16 und U17 absolvierte der torgefährliche Youngster bislang sechs Spiele, in denen er viermal für Rot-Weiß-Rot ins Schwarze traf.

Jovan Zivkovic zu seiner Verlängerung: „Die Vertragsverlängerung beim SK Rapid ist für mich ein weiterer großer Schritt und erfüllt mich mit Stolz. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir der Verein entgegenbringt, und ich werde hart arbeiten, um dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Die Perspektive, die mir hier geboten wird, ist ideal für meine Weiterentwicklung. Mein Ziel ist es im Profifußball Fuß zu fassen und ich freue mich unheimlich auf den Start der Sommervorbereitung.“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Seine Statistik in den letzten zwei Jahren spricht eine eindeutige Sprache und unterstreicht, welch hohe Qualitäten er besitzt. Jovan ist gerade einmal 17 Jahre jung und steht erst am Anfang seiner Karriere, deshalb wollen wir ihn behutsam an die erste Mannschaft heranführen. Er ist ein Diamant, der noch geschliffen gehört und dafür sind wir als Verein, aber auch er selbst als Spieler, verantwortlich. Wir freuen uns sehr, dass wir Jovan, seine Familie und seinen Berater von unserem vorgezeigten Weg überzeugen und somit auch ein klares Zeichen an alle interessierten Klubs senden konnten.“

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann: „Jovan ist ein Spieler, der unglaublich viel Talent mit sich bringt und dessen Entwicklungspotenzial bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Wir wollen ihn ab Sommer langsam an den Profifußball heranführen, deswegen wird Jovan auch in Zukunft mit der ersten Mannschaft trainieren. Seine fußballerischen Fähigkeiten sind unbestritten, jetzt gilt es sich auch an die Physis und das höhere Tempo zu gewöhnen. Mit seiner Vertragsverlängerung konnten wir einige nationale und internationale Vereine ausstechen, zugleich bestärkt es unseren eingeschlagenen Weg und darüber sind wir sehr froh. Mit dem neuen Trainingszentrum sowie der gesamten Infrastruktur bieten wir die besten Möglichkeiten, um jeden einzelnen individuell bestmöglich weiterentwickeln zu können.“