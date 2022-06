Kristensen vor Leeds-Unterschrift, auch Camara vor dem Absprung

Red Bull Salzburgs Rasmus Kristensen steht kurz vor der Unterschrift in der englischen Premier League. Der Däne wird sich gegen die Dänemark-Filiale Brentford und...

Red Bull Salzburgs Rasmus Kristensen steht kurz vor der Unterschrift in der englischen Premier League. Der Däne wird sich gegen die Dänemark-Filiale Brentford und auch gegen Borussia Dortmund entscheiden und wie sein Teamkollege Brenden Aaronson in Leeds unterschreiben.

Damit kehrt Kristensen zu seinem Ex-Trainer Jesse Marsch zurück. Salzburg winkt die nächste Millionenablöse – kolportiert werden 10 Millionen Pfund, also nicht ganz 12 Millionen Euro. Für einen englischen Premier League Klub angesichts der gewaltigen, ausgeschütteten TV-Gelder ein echtes Schnäppchen.

Der 24-Jährige spielte sich mittlerweile fix ins dänische Nationalteam, spielte auch zuletzt beim 2:1-Sieg in Wien von Beginn an als rechter Flügelverteidiger. Mittlerweile brachte es Kristensen auf sechs Länderspiele. Bei Leeds spielte in den letzten Wochen der Saison mit dem Deutschen Robin Koch ein etatmäßiger Innenverteidiger rechts in der Viererkette.

Die Rechtsverteidiger im Leeds-Kader sind derzeit der 30-jährige Luke Ayling, der die meisten Spiele auf dieser Position absolvierte, der 31-jährige nordirische Teamspieler Stuart Dallas, der die meisten Spiele auf der linken Seite machte und auch als Sechser zum Einsatz kam, sowie das 20-jährige Talent Cody Drameh, der von einer Leihe aus Cardiff zurückkehrt. Leeds brauchte auf dieser Position also einen „Spezialisten“, den man in Kristensen definitiv findet. Der Däne ist nach Aaronson erst der zweite Neue für die kommende Saison.

In Salzburg ist der fast schon traditionelle Aderlass damit aber noch nicht abgeschlossen. Nach den Verkäufen von Adeyemi und Aaronson, den Abgängen von Onguene und Junuzovic, sowie dem bevorstehenden Kristensen-Verkauf, soll auch Mohamed Camara ins Ausland gehen. Der malische Sechser ist praktisch nicht zu halten und steht auf dem Zettel mehrerer Premier League Klubs, Bayern München, RB Leipzig und Atlético Madrid. Neu bei Salzburg sind der Brasilianer Fernando und die Liefering-Youngster Omoregie, Kameri und Baidoo.

Einige Stützen dürften die Roten Bullen allerdings halten können. So erwartet Christoph Freund etwa, dass Seiwald, Okafor, Sucic und Sesko den Salzburgern noch erhalten bleiben, obwohl alle mehrere Interessenten haben. Seiwald ist vor allem in der deutschen Bundesliga gefragt, ebenso wie Sesko. Okafor wurde in den letzten Wochen primär mit Newcastle United und dem Premier League Aufsteiger Nottingham Forest in Verbindung gebracht.

Sucic zu halten wird wohl die größte Aufgabe, weil dieser im Frühjahr wohl der stärkste Salzburger war und nun auch nach und nach in die kroatische Nationalmannschaft rutscht. Zudem sind auch Junior Adamu und Torhüter Philipp Köhn im Ausland sehr gefragt. Die Transferzeit in der Mozartstadt wird demnach einmal mehr äußerst spannend – und am nötigen Spielgeld wird es den Salzburgern auch nicht mangeln. Mit dem Kristensen-Transfer steigen die bisherigen Einnahmen auf etwa 75 Millionen Euro!