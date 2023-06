Kurioses Fischer-Interview: „Lieber Fünfter, als Niederlage in Klagenfurt“

Austrias Führungsspieler Manfred Fischer ließ nach dem Spiel gegen Red Bull Salzburg im Flash-Interview bei „Sky“ mit einer Spitze gegen den Stadtrivalen aufhorchen. Im...

Im Interview, das man hier auf der Sky-Website nachsehen kann, konstatierte der Steirer, dass er lieber Fünfter ist, als Vierter und dafür in Klagenfurt verliert. Damit nahm er Bezug auf die spielerisch peinliche 1:2-Niederlage Rapids am Wörthersee.

Das Kuriosum am Interview: Die Austria konnte in der Meistergruppe ebenfalls nicht in Klagenfurt gewinnen, kam über ein 1:1 nicht hinaus. Zudem verlor man das Heimspiel gegen die Kärntner mit 1:2, holte damit gegen den Sechsten nur einen Punkt, während Rapid gegen das „Zünglein an der Waage“ im oberen Playoff drei Punkte verbuchen konnte.

Fischer betonte aber auch, dass man den vierten Platz nicht im gestrigen Spiel gegen Red Bull Salzburg verspielte, sondern bereits zuvor. Was das überemotionale Interview abrundet: In Wahrheit verbockte die Austria den vierten Platz ausgerechnet gegen Klagenfurt.

Dass die gefühlten Realitäten bei den Wiener Großklubs stark auseinandergehen, zeigt aber auch der Gesamtblick auf den Verlauf des oberen Playoffs: Die Austria konnte nur eines ihrer zehn Spiele gewinnen – und damit eines weniger als der Lokalrivale. Rapid holte in den zehn Spielen der Meistergruppe schwache neun Punkte, die Austria sogar nur acht – gleich viele wie Klagenfurt.

Dennoch sind die Fans der Austria mit dem Verlauf der Meisterschaft insgesamt zufrieden und hoben vor allem das beherzte Auftreten ihrer Mannschaft hervor, während die Fans des SK Rapid nach den Darbietungen der „endlich beendeten“ Spielzeit 2022/23 stinksauer sind.

Der Doppeltorschütze des SK Austria Klagenfurt beim 2:1-Auswärtssieg gegen die Austria reagierte ebenfalls prompt auf Twitter auf die wohl etwas unüberlegte Aussage Fischers. Kosmas Gkezos erinnerte mit einem Liveticker-Screenshot an das Spiel (bzw. eines der Spiele), in der die Austria wohl den vierten Platz verspielte – und wohl auch gerne an seinen Doppelpack…