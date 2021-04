LASK-Fans: „Bitterer Abend trotz starker Leistung“

Der LASK zeigte im „Rückspiel“ gegen den SK Sturm eine gute Leistung, kam jedoch nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Bitter für die Oberösterreicher ist...

Der LASK zeigte im „Rückspiel“ gegen den SK Sturm eine gute Leistung, kam jedoch nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Bitter für die Oberösterreicher ist zudem, dass sich mit Wiesinger ein wichtiger Akteur für das Cup-Finale verletzte und vielleicht sogar langfristig ausfallen wird. Potzmann musste ebenfalls verletzungsbedingt ausgewechselt werden, wobei die Verletzung des Außenverteidigers nicht so schlimm sein sollte und ein Einsatz im Cup-Finale gegen RB Salzburg im Raum steht. Wir wollen uns ansehen wie die Fans die Leistung ihrer Mannschaft einschätzen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Traunseelaskler: „Was für ein unheimlich bitteres Spiel, schwer zu verdauen hier zwei Punkte und zwei Spieler verloren zu haben. Im Stadion wäre das leichter zu verarbeiten gewesen, da könnte ich die Mannschaft jetzt wenigsten für die Leistung feiern und aufmuntern, das hat sie sich heute einfach verdient!“

Santuzzo: „Die Verletzungen von Potzmann und Wiesinger tun um so viel mehr weh als die vielen vergebenen Chancen.“

LASK_92: „Jammerschade, dass sich die Jungs für die heute sehr engagierte, kämpferisch exzellente und spielerisch sehr solide Leistung nicht belohnen konnten. Natürlich war man in Halbzeit zwei weniger zwingend und kreativ und es fehlte etwas die Durchschlagskraft. Dennoch hätten jene Chancen, die heute vorgefunden wurden, gut und gerne für zwei Spiele reichen müssen, schade, dass am Ende nach so einer Partie tatsächlich die Null vorne steht. Grgic hat sich – wieder einmal – definitiv für weitere Aufgaben empfohlen, das gefiel mir neuerlich richtig gut, ist schon fein, aus welchen Alternativen wir da mittlerweile wählen können. Recht viel mehr als die leider einmal mehr miserable Chancenauswertung mache ich der Mannschaft heute nicht zum Vorwurf, habe jetzt nach den jüngsten Performances keine Zauberleistung erwartet, insofern bin ich mit dem spielerisch Dargebotenen wirklich zufrieden. Wie gesagt, schade, dass das punktetechnisch nicht entsprechend belohnt wurde. Im Kampf um Platz 3 weiterhin voll dabei, da ist definitiv noch nichts entschieden. Doppelt und dreifach bitter, das steht außer Zweifel, dass Wiesinger für das Cup-Finale definitiv ausfällt und eine langfristige Verletzung wohl alles andere als unwahrscheinlich scheint. Bleibt nur das Beste zu hoffen und ihm alles Gute zu wünschen!“

Much1: „So zufrieden mit der Leistung. Das war echt stark. Aber umso bitterer, dass es kein Sieg wurde und noch viel bitterer sind die Verletzungen von Wiesinger und Potzmann. Dieses Pech ist nicht mehr normal.“

Traunseelaskler: „Reiter hat heute jedenfalls gezeigt, dass er deutlich besser ist, als er es bei seinen bisherigen Kurzeinsätzen zeigen konnte – Schnelligkeit, unbändiger Wille, bessere Eckbälle als die etatmäßigen Schützen, gutes Gefühl, wann er in die Tiefe gehen muss und des Öfteren auch eine gute Übersicht – möchte ihn daher explizit loben, weil er zuletzt ja oft auch in der Kritik stand – mit so einer Leistung kann ich ihn mir sogar in der Startelf für das Cupfinale absolut vorstellen!“

AllesKlar: „Echt eine starke Leistung. Spielerisch über weite Strecken voll ok, zwar ausbaufähig, aber wirklich nicht schlecht. Kämpferisch echt unfassbar stark. Sogar zu zehnt geben die Gas als ob man im Champions League Finale in der 93. Minute 0:1 hinten ist. Genau das musste man nach der letzten Leistung zeigen. Dass es dann zwar wieder nicht hinhaut passt einfach zu diesem Frühjahr. Wieder keine Belohnung, wieder holt man sich nicht die Bestätigung für die eigene Arbeit, wieder kann man nicht sein Selbstvertrauen ordentlich stärken. Grgic wieder top, Trauner unglaublich souverän, Balic wie ausgewechselt, Andrade auch abgeklärt und offensiv stark. Und endlich haben wir sehen dürfen wieso die Coaches anscheinend doch einiges auf Reiter halten – ich glaub zwar nach wie vor nicht, dass er bei uns über die Saison hinaus eine Zukunft hat, aber wenn man sich so reinhaut wie der, dann darf man kaum ein schlechtes Wort über ihn schreiben. Und wieder passend zu dieser Seuchensaison und zu dem Frühjahr ist die Wiesinger-Verletzung. Der Junge spielt eine starke Saison, steht wahrscheinlich vorm Sprung ins Ausland und dann kommt sowas. ich hoffe für ihn, dass es nicht ganz so schlimm ist.“

King-Lask: „Extrem starke Leistung der Mannschaft schade das man sich nicht selbst belohnt hat. Die Chancen waren definitiv da aber wurden leider nicht genutzt. Möchte ungern jemanden hervorheben aber Grgic, Reiter und Trauner waren meiner Meinung nach heute herausragend.“

Der Athletiker: „Kann man auch dem Trainer gratulieren. Nach solchen Leistungen die Mannschaft so aufzustellen und von der Einstellung wieder so hinzubringen. Alle Achtung. Ich hoffe man kann die Saison noch halbwegs hinbiegen und in der nächsten Saison einen neuen Versuch mit fitten Spielern und einem vollen Waldstadion versuchen.“

