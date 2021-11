LASK-Fans: „Das hat schon tragikkomische Züge“

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem SK Sturm und dem LASK hatte einiges zu bieten. In einer temporeichen und intensiven Partie fielen sechs Tore, wobei den...

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem SK Sturm und dem LASK hatte einiges zu bieten. In einer temporeichen und intensiven Partie fielen sechs Tore, wobei den Grazern eine fulminante Aufholjagd gelang. Ilzers Mannschaft lag nämlich schon mit drei Toren zurück, erkämpfte sich aber noch eine Punkteteilung. Wir wollen uns nun ansehen was die Fans des LASK dazu sagen, die es in dieser Saison gewohnt sind, dass nach einer starken Leistung nicht drei Punkte herausschauen.

Strafraumkobra: „Wer ein 3:0 aus der Hand gibt, der kann nicht von einer akzeptablen Leistung reden.“

LASK1965: „Sehr gute 40 Minuten in Halbzeit 1 helfen herzlich wenig, wenn ein Fußballspiel nun mal länger als 90 Minuten dauert.“

Traunseelaskler: „Erinnert mich an das 3:3 in Pasching nach 0:3-Rückstand – nur halt umgekehrt. Aus der ersten Hälfte kann man viel Positives mitnehmen, insbesondere hinsichtlich des offensiven Spielwitzes sowie des Auftritts der jungen Garde (zum Beispiel Boller war da sehr stark unterwegs) – in der zweiten Hälfte hat man gut begonnen, dann aber vor allem ab Minute 60 stark nachgelassen, wobei uns auch die Wechsel eher schlechter gemacht haben. Zudem unnötige Gegentreffer durch Standards (nachdem wir selbst solche Tore in der ersten Halbzeit noch geschossen hatten) und eine Gelb-Rote für Renner, die sich bereits abgezeichnet hat. Am Ende konnten wir zumindest noch den Punkt irgendwie noch über die Zeit retten.

Vor dem Spiel hätte ich einen Punkt schon genommen, unter diesen Umständen ist es aber ein sehr bitteres Unentschieden, weil man selbst leider stark abgebaut hat. Jetzt steht man in den kommenden beiden Spielen natürlich umso mehr unter Druck, sechs Punkte zu holen. Ich versuche jetzt einfach einmal das Positive mitzunehmen und das war die Spiellaune in der ersten Hälfte (nach einer Länderspielpause!), die ich in dieser Form in dieser Saison noch nicht so gesehen habe. Insofern blicke ich trotz der suboptimalen zweiten Hälfte sowie des damit verbundenen Schmerzes vorsichtig optimistisch auf die nächsten Spiele.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

AllesKlar: „Die defensive Standardschwäche ist schon echt ein Wahnsinn. Vor allem das zweite Tor darf einfach nicht passieren. Im Endeffekt ist es wirklich wieder typisch – immer wieder schafft es die Mannschaft, dass bei mir ein echter Grant zurückbleibt.“

LASK_92: „Das hat schon tragikkomische Züge, wenn man 3:0 führt, und selbst das nicht reicht, um Ruhe ins eigene Spiel zu bekommen. Keiner spricht davon, den Gegner an die Wand zu spielen oder vorzuführen, aber ein bisschen Souveränität nach der Pause dürfte es mit vermeintlich breiterer Brust schon sein. Stattdessen fällt alles wie ein Kartenhaus zusammen und man darf sich ärgern, dass Affengruber aufgrund der fehlenden Linie des Unparteiischen nicht vorzeitig duschen geschickt wurde. Ein Umstand, der in Anbetracht einer solch komfortablen Führung nie und nimmer eine Rolle spielen dürfte, noch nicht einmal eine untergeordnete.

Wir sind nicht die erste Mannschaft, die ein 3:0 hergibt, bestimmt ebenso wenig die letzte, ist umgekehrt auch schon passiert. Ich weiß allerdings beim besten Willen nicht, was den Schalter zum Positiven umlegen soll, wenn nicht diese 1. Halbzeit. Bin sauer, angefressen und gleichzeitig ratlos. In Wahrheit fällt mir dazu nichts mehr ein, passt vortrefflich ins Bild, dass es die letzte Partie vor Zuschauern im Jahr 2021 war.“

Ibinsneta: „Das passiert leider, wenn man schon vor der Pause glaubt, das Spiel wäre gewonnen. Und am Ende muss man froh sein, nicht zu verlieren. Unglaublich.“

Strafraumkobra: „Man muss auch festhalten, dass beide Außenverteidiger-Positionen seit Monaten eine Baustelle sind.“

GH78: „Unser Spiel funktioniert nur wenn alle mitmachen. Und man hat heute nach 40 Minuten zusehen können wie einer nach dem anderen ausgefallen ist. Der erste war Karamoko, der im Kopf einfach nicht bereit ist in einem Spiel konstant Leistung zu bringen. Wenn er 30 bis 40 Minuten gut gespielt hat wird er nachlässig. Das hat ihm dann auch am Weg in die Kabine ein freundliches Gespräch mit Kapitän Schlager eingebracht. Und Wieland hat im Interview nach dem Spiel treffend analysiert, dass man durch die Einwechslungen die Intensität nicht hat halten können. Er würde erwarten, dass mit frischen Spielern neuer Schwung in die Mannschaft kommt. Das war (wieder einmal) nicht der Fall. Und darüber müsse man sich unterhalten… Schade um den vergebenen Sieg. Aber es ist so wie es ist. Es hätte auch noch eine Niederlage werden können. Jetzt heißt es einfach von Spiel zu Spiel Gas geben und Leistung bringen. Ich glaube schon daran, dass die Formkurve nach oben geht. Ob es für das obere Playoff reicht, wage ich stark zu bezweifeln. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir uns über die nationalen Play Off Spiele wieder für Europa qualifizieren.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 3:3-Unentschieden zwischen dem SK Sturm und dem LASK.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!