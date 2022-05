LASK-Fans: „Defensive Schwächen weiterhin eklatant“

Der LASK kam trotz dreimaliger Führung beim Debüt unter Didi Kühbauer nicht über ein 3:3-Unentschieden gegen Hartberg hinaus, auch weil die Oberösterreicher in der...

Der LASK kam trotz dreimaliger Führung beim Debüt unter Didi Kühbauer nicht über ein 3:3-Unentschieden gegen Hartberg hinaus, auch weil die Oberösterreicher in der Schlussphase vom Elfmeterpunkt scheiterten. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

laskler89: „Von Beginn an heute eine ganz andere Körpersprache als in den letzten Wochen und Runden. Die Fehler in der Defensive machen wir ja schon über die gesamte Saison und da wird man im Sommer ansetzen müssen. Auch wenn es ein 3:3 war, bin ich nicht unzufrieden nach Hause gefahren, ich bin zuversichtlich.“

JochenGierlinger: „Wie dumm kann man sein und den Sieg einfach vier Mal herschenken… Der mentale Boost durch Didi Kühbauer, der von vielen hier ersehnt wurde, war jedenfalls nicht zu sehen. Eher ein typisches LASK Spiel in dieser Saison (mit etwas Glück/Können hätte man gewinnen können).“

King-Lask: „Spiel war in Ordnung, das Kühbauer in vier Tagen nicht alles neu erfinden kann war klar. Der Einsatz der meisten Spieler hat gepasst und teilweise war das Offensivspiel auch wirklich schön anzusehen. Positiv: Potzmann sehr stark, spielte wie ausgewechselt. Nakamura wieder bewiesen, dass er einen starken Abschluss hat. Negativ: Leider trotz Tor Goigi ein Schatten seiner selbst, aktuell für mich kein Startelfkandidat. Selbige Renner. In der Verteidigung stimmt fast gar nichts zusammen, aber wir spielen halt in dieser Saison fast jedes Mal mit jemand anderen. Will ich nicht an einzelnen Spielern festmachen. Macht Horvath den Elfer wären viele sehr zufrieden mit dem Spiel.“

schlaftablette: „Also schön langsam glaube ich, dass es nicht am Trainer liegt.“

LASK1965: „Dynamischer Auftritt, der mir durchaus gefiel. Defensiv halt dieselben Probleme, aber eine Defensive stabilisiert sich halt nicht innerhalb von ein paar Tagen. Und der Elfer in Minute 93 ist halt einfach wirklich sinnbildlich für eine beschissene Saison.“

Strafraumkobra: „Halte Kühbauer noch immer für einen limitieren Trainer, allerdings traue ich ihm zu, dass er eine Mannschaft wachküssen kann. Ein bisschen hat man das gestern schon gesehen, immerhin agierte man aktiver als zuvor, was sich auch durch die dreimalige Führung gezeigt hat. Dass die Abwehr inferior ist, weiß man schon länger, jedoch habe ich gestern eine andere Mentalität als gegen die WSG verfolgt. Am Tivoli war man nur Passagier und nach jedem Gegentor erfolgte keine Reaktion.“

lasso: „Ein Auftritt als Paradebeispiel für die gesamte Saison. Eine Mannschaft die in der ersten Hälfte keine 40% gewonnene Zweikampfquote zusammenbringt kann es der praktisch perfekten Chancenverwertung verdanken, nicht mit einem Rückstand den Pausentee nippen zu müssen. Im zweiten Durchgang dann eine Leistungssteigerung, die ich von der Intensität schon von Beginn an erwartet hätte . Im offensiv Spiel einige nennenswerten Abschlüsse kreiert und anders als in den ersten 45 Minuten Hartberg bis zum späten Ausgleich komplett vom eigenen Tor ferngehalten. Aber dann kam Potzmann. Nakamura unabhängig von seinen beiden Toren der beste Kicker am Samstagabend.“

Urfahraner: „Klassenerhalt für mich Um und Auf heute. Mit den letzten Wochen und Leistungen nicht selbstverständlich. Defensive Schwächen waren heute wieder eklatant, so viele Baustellen, da weißt nicht wo du anfangen sollst mit Behebung.“

Captain_Spaulding: „War im Stadion nach dem Spiel eigentlich nicht unzufrieden mit der Leistung. Immerhin hat man sich offensiv wieder mal Chancen erarbeitet und auch von der Moral her hat mir der Auftritt nicht schlecht gefallen. Jetzt habe ich mir aber die Highlights auf Sky angeschaut und bin danach grantiger als ich´s mir eigentlich erwartet hab. Das waren bei jedem Tor so dramatische Fehler in der Verteidigung…unpackbar.“

