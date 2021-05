LASK-Fans: „Die Chef-Etage hat sich womöglich einmal zu oft verdribbelt“

Ein Artikel in der Krone lässt bei den LASK-Fans die schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Vizepräsident Jürgen Werner soll unerlaubter Weise viel Geld mit LASK-Transfers...

Ein Artikel in der Krone lässt bei den LASK-Fans die schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Vizepräsident Jürgen Werner soll unerlaubter Weise viel Geld mit LASK-Transfers gemacht haben, sodass nun die FIFA aktiv wird. Die Krone schreibt, dass die möglichen Sanktionen bis zum Lizenzentzug reichen. Was sagen die LASK-Fans zu diesen Entwicklungen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

laskler89: „Auf Dauer kann man als Klub nicht reüssieren, wenn es jährlich solche Zwischenfälle gibt. Das haftet irgendwann permanent am Klub-Image an und vergrämt Fans und Sponsoren. Ich denke, es kann beispielsweise nicht im Sinne der diversen Firmen sein, ihr Firmenlogo im Zusammenhang mit solchen Geschichten in der Zeitung zu finden.“

hariASK: „Sollte das stimmen, ist es zu viel und die Identifikation mit dem Verein endgültig komplett gebrochen. Tut mir sehr leid für die Spieler, aber da stecke ich mein Herzblut und Emotionen lieber in andere Sachen, die das auch verdienen und wertschätzen. Zusätzlich traurig ist, dass es innerhalb des Vereins nicht mal Alternativen gibt – früher hat man halt gesagt, na dann schau ich mir halt die Amateure an. Wenn Gruber jetzt der nächste Präsident ist, der den Verein gegen die Wand fährt, gibts für mich nur mehr die Öffnung zum Mitgliederverein bzw. Mitbestimmung der Fans/Mitglieder.“

LASK1965: „Nachdem der LASK mehr und mehr zur ÖVP der Bundesliga verkommt, kann man nur hoffen, dass Bundesliga, UEFA und FIFA sich wie der Koalitionspartner verhalten. Es geht mal wieder um die Existenz des Vereins. Ist eh viel zu lang her“

Santuzzo: „Ehrlich gesagt feut mich das alles schon so an. Unsere Verantwortlichen bauen von Causa zu Causa immer mehr Vertrauen ab. Das wird, wenn es so weiter geht, sich auch bestimmt bald mal auf Sponsoren oder mögliche Neuzugänge auswirken. Ein Wort von Werner oder Gruber ist für mich nicht mehr viel Wert.“

laskler89: „Ich weiß nicht, worauf der LASK wartet – ein Statement, ein ordentliches, ist längst überfällig.“

weinviertlasker: „Wenn da nur die Hälfte stimmt muss komplett reiner Tisch gemacht werden. Und dann auch mit allen Konsequenzen, so weh das in vielerlei Hinsicht auch tut – sportlich und wirtschaftlich. Aber das ganze Theater ist zu viel, vor allem weil es mehr und mehr Löwingerbühne und Schmierentheater ist.“

King-Lask: „Unglaublich. Somit haben wir auch nach der Saison wieder genug Unruhe im Verein anstatt sich auf die wesentlichen Dinge (Stadion und Kader) zu konzentrieren.“

Much1: „Hey dritte Liga, die schwarzen Bomber sie kommen.“

111ASK: „Jetzt erkennt man den Masterplan. Wir lassen uns als Opfer in die 3. Liga versetzen, da wir ja ab 2022 kein Stadion mehr haben, dürfen somit in Pasching bleiben und ziehen dann 2023/24 um auf die Gugl. Leider muss ich dem Krone-Bericht Glauben schenken. Bei so etwas greifen die selten in den Gatsch. Vor allem ist er sachlich geschrieben, zwar noch mit etwas Konjunktiv, aber Fakt ist, irgendwas kommt.“

LASK08: „Ich schreibe das jetzt wieder mal aus der Sicht meines Arbeitgebers, der seit Jahren sechsstellige Summen als Sponsoring in den LASK steckt. Der letztes Jahr weltweit 500 Leute entlassen hat, um eben solche Projekte wie den LASK weiterfahren zu können. Wenn sich die Verdachtsfälle erhärten und es zu einer Verurteilung kommt, will ich jeden Einzelnen, der davon wusste und das gedeckt hat, sitzen sehen. Ausnahmslos. Wer sich hier strafbar gemacht hat, muss auch nach allen Möglichkeiten belangt werden.“

weinviertlasker: „Wie viele Vorschreiber schon richtig angemerkt haben ist grad ein bisserl undurchsichtig, wer hier wen ausspielt? Und bei Corona-Training, Trikot-Gate, 50:1, Stadion, den ganzen internen (mit Stakeholdern) und externen (mit Konkurrenten) Streitereien und jetzt dieser TPO-Geschichte hat sich unsere Chef-Etage womöglich ein paar Mal zu oft verdribbelt. Klarerweise gilt die Unschuldsvermutung, aber der Ruf ist jedenfalls nachhaltig ruiniert. Und auch da: intern wie extern.“

laskler1: „Es sind halt schon viel zu viele Mosaiksteine die ein aktuelles Bild ergeben. Und dieses Bild ist nicht schön sondern äußerst schiach. Und man kann jetzt auch nicht an Anlehnung an VDB sagen, „so sind wir nicht“ weil vielleicht #gemeinsamsindwirlask# so, aber dann bitte ohne mich, dafür mit Kickern mit rosa Leiberl mit gelben Ärmel in einer Arena, die das dreifache vom einstmals verlautbarten Preis gekostet hat und wo man dann draufkommt wer aller mitgeschnitten hat. Für mich ist derzeit ganz einfach kein Grundvertrauen mehr da. Und jetzt braucht es echt wieder sehr sehr viel um mir dieses wieder zu geben.“

