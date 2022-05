LASK-Fans: „Die erste Halbzeit war unterirdisch“

Der LASK kam in der 31. Runde nicht über ein 1:1-Unentschieden in Ried hinaus und darf in der nächsten Runde gegen die Admira zumindest...

Der LASK kam in der 31. Runde nicht über ein 1:1-Unentschieden in Ried hinaus und darf in der nächsten Runde gegen die Admira zumindest nicht als Verlierer vom Platz gehen, wenn man eine Chance auf einen internationalen Startplatz wahren will. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen.

sturmhaubenfetischist: „Die erste Hälfte hat mich wieder sehr nachdenklich gestimmt im Nachhinein. Auch wenn ich wahrlich kein Fußballexperte bin: Bei so einer Leistungskurve und einer möglicherweise verfehlten Transferpolitik (falsche Zugänge, im schlimmsten Fall werden auch noch Leistungsträger/Identifikationsfiguren gegangen) befürchte ich, dass wir nächste Saison Abstiegskandidat sind.“

Bohemian Flexer: „Einen Spieler möchte ich noch hervorheben. War spielerisch sicher keine Glanzleistung, was in so einem Spiel quasi unmöglich ist aber was ein Michorl gestern geackert und gekämpft hat war aller Ehren wert und genau so einen haben wir in so einem Spiel gebraucht. Dazu auffällig, dass er beim Einlaufen als erstes bei den Fans, beim Tor als erstes bei den Fans und am Ende als erstes bei den Fans war. Um es in seinen Worten zu sagen, er hat heuer schon genug Scheiße fressen müssen egal ob von Fans oder Medien. Ich hoffe wirklich, dass er nicht geht, ein echter Schwarz-Weißer, neben Schlager eine wahre Identifikationsfigur.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

King-Lask: „Ganz großes Kino der Support gestern im Block genauso wie von den zahlreichen LASKlern in den Nebensektoren. Gefühlt haben gestern alle Jungs und Mädls 90 Minuten durchgesungen und klargestellt wer die Nummer 1 im Land ist.“

neunzehnnullacht: „Die erste Halbzeit war gestern unterirdisch. Bis zu Minute 55 eigentlich nur Ried am Ball. Ich habe keine Hoffnung auf einen Sieg gegen die Admira. Vielleicht auf ein Pünktchen. Die Mannschaft wirkt ausgelaugt und sie scheint psychisch den Abschied von Holland und Goiginger zu verarbeiten. Admira wird weit motivierter sein nicht abzusteigen als wir Zweiter zu werden.“

GH78: „Grandioser Support in Ried für unsere Mannschaft, die erst ab Minute 55 zurückgezahlt hat. Ried hat uns bis dahin am Leben gelassen. Dann ist die Partie gekippt und wir hätten sie gewinnen können bzw. sollen. Es gäbe viel zu analysieren. Beginnend mit der Startaufstellung (Goiginger statt Balic), die „Leistung“ in der ersten Halbzeit mit zahlreichen Ausfällen (allen voran Sako), die Auswechslung von Horvath nach dem Treffer, die vergebenen Chancen, der nicht gegebene Elfmeter, etc. etc. Aber in Wahrheit zählt nur mehr eines – gegen die Admira am Freitag zuhause gewinnen und dann am Montag die Schande von Tirol ausmerzen. An eine erneute ECL-Qualifikation glaube ich allerdings ohnehin nicht. Die Leistungen sind viel zu unstabil. Und warum sollen sich Teile der Mannschaft dafür zerreißen, wenn die Mannschaft nächste Saison eine andere sein soll?“

LASK_92: „Meiner Meinung nach ein extrem toller, stimmgewaltiger und stimmungsvoller Support, hat richtig Spaß gemacht das zu beobachten! Zum Spiel selbst möchte ich nicht allzu viel schreiben, habe mir heute rein gar nichts erwartet im Vorfeld. Das ist aber auch schon der einzige Grund, warum ich eigentlich nicht enttäuscht sein darf. Bin geneigt meine Einschätzung das Kühbauer ein guter Motivator ist, zu revidieren. Wäre dem so ließen sich diese 55 Minuten nicht erklären…“

lasso: „Danke Schlager danke Horvath, aber über diese ersten 60 Minuten darf nicht einfach hinwegsehen werden. Hier geht es nicht um spielerische Qualitäten oder taktische Finessen. Es geht einfach darum Zweikämpfe anzunehmen und den Willen diese auch für sich zu entscheiden. Nach 45 Minuten mit 33% gewonnenen Zweikämpfen in die Kabine zu gehen ist einfach eine Frechheit. Wie kann sich eine Mannschaft in einem besonders für den Anhang so wichtigen Spiel so dermaßen gehen lassen? Ried hat hier in Sachen Intensität und Leidenschaft ein Lehrspiel aufgezogenen. Glücklicherweise hat Horvath die Mannschaft noch Mal ins Leben zurückgeholt aber über zwei Dritten Spiels bin ich noch extrem angefressen.“

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!