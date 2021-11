LASK-Fans: „Endlich einmal effizient“

Dem LASK gelang beim 3:0-Sieg gegen die WSG Tirol ein kleiner Befreiungsschlag. Die Oberösterreicher gaben den letzten Tabellenplatz wieder ab und gehen mit drei...

Dem LASK gelang beim 3:0-Sieg gegen die WSG Tirol ein kleiner Befreiungsschlag. Die Oberösterreicher gaben den letzten Tabellenplatz wieder ab und gehen mit drei wichtigen Punkten in die Länderspielpause, wo der eine oder andere verletzte Spieler wieder zurückkommen könnte. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LittleDreamer: „Alles in allem gab es bei den zwei größten Kritikpunkten, Schlampigkeit in der Verteidigung und Chancenverwertung, heute eine deutliche Steigerung. Ansonsten hat es sehr an die letzten Spiele erinnert, aber wenn man an diesen kleinen Verbesserungen festhalten kann dann geht’s auch in der Liga.“

Traunseelaskler: „Ich bin zufrieden – wir waren jetzt nicht unbedingt bedeutend besser als in den letzten Bundesligapartien, aber endlich effizient. Solche Siege haben wir vor zwei, drei Jahren öfters gefeiert, insofern zählt gerade in unserer Situation in erster Linie das Ergebnis. Man hat schon auch gesehen, dass die heutigen Treffer auch Selbstvertrauen gegeben haben, mit diesen im Rücken wurden in der Defensive in Hälfte zwei die meisten Zweikämpfe gewonnen, inklusive starker Tacklings und gutem Timing, etwa beim Herauslaufen. Denn die Tiroler hatten schon auch öfters gefährliche Kontersituation (auch beim Stand von 2:0 noch), haben diese aber meist nicht gut ausgespielt, unter anderem aber auch dadurch, weil das Defensivverhalten in diesen Situationen meist gut war. Jetzt kann man doch etwas entspannter in die Länderspielpause gehen, diese wird hoffentlich dabei helfen, die zuletzt Verletzten und Erkrankten wieder fit zu bekommen. Schön, dass man nun doch mit einem halbwegs guten Gefühl in die Länderspielpause gehen kann.“

Bohemian Flexer: „Das muss jetzt einen Schub geben. In der Länderspielpause heißt es jetzt Kräfte sammeln, die Kranken wieder fit machen und keine neuen Verletzten dazuzubekommen. Forza ASK.“

LASK1965: „Gibt kaum einen Spieler, bei dem ich mich so getäuscht habe wie bei Nakamura. Der wird von Spiel zu Spiel besser.“

Much1: „Sabitzer wurde beim Sky-Interview gut hörbar ziemlich beschimpft von ein paar Typen auf der Tribüne. Sicher ist er eine Gretzn als Gegenspieler, aber einem Leihspieler gegenüber muss das auch nicht sein. Genauso wie die Pfiffe und Buhrufe gegen Schmidt bei der Einwechslung. Ich kritisier ihn auch und will ihn bitte so wenig wie möglich am Platz sehen, aber einen eigenen Spieler quasi im Vorhinein auszupfeifen geht sich gar nicht aus.“

LASK08: „Danke für diesen Heimsieg. Und welcome back den Rückkehrern, wir brauchen euch alle.“

LASK_92: „Vor der Begegnung hätte ich jeden Sieg genommen, ganz gleich, wie dieser auch zustande gekommen wäre. Dass es dann über das Gros der Spielzeit im Hinblick auf den fußballerischen Aspekt, Kombinationen und das gallige Auftreten so erfreulich aussah, nehme ich natürlich noch lieber. Vorab ein riesengroßes Dankeschön an Schlager, dass er uns allen – sowohl der Mannschaft als auch den Fans auf den Rängen – eine Viertelstunde lange Zitterpartie erspart hat. Die wäre es, die derzeitige Gesamtgemengelage zu Grunde legend, den Anschlusstreffer der WSG vorausgesetzt, mit Sicherheit geworden.“

lasso: „Als Wiesinger eingewechselt wurde hat sich mein Gefühl dieses Match zu gewinnen, sofort schlagartig verbessert. Wiesinger ist unabhängig von seiner Qualität auch mit seiner Mentalität ein wichtiger Baustein der Mannschaft. Jetzt die Pause nützen und mit breitem und fittem Personal schauen ob sich noch die Möglichkeit ergibt in die Top 6 vorzudringen.“

GH78: „Das Spiel war meines Erachtens – wie jenes am Donnerstag – kein Leckerbissen (O-Ton Goiginger am Donnerstag). Die Spiele zuvor haben mir in vielen Belangen besser gefallen, aber was zählt sind die wichtigen Siege. Ich habe während der schlechten Anfangsphase schon gehofft, dass es heute „umgekehrt“ laufen würde. Das Comeback von Wiesinger heute war sehr erfreulich. Er hat gleich eine gewisse Ruhe und Souveränität am Platz ausgestrahlt. Es wäre ein Wahnsinn gewesen, wenn es sogar mit einem Kopfballtor geklappt hätte. Viel hat nicht gefehlt. Solange Raguz nicht fit ist würde ich mit Monschein als Mittelstürmer spielen. Karamoko finde ich auch am Flügel besser. Und Schmidt ist von einer Top-Form weit entfernt und demontiert sich dabei selber – wobei ich nie und nimmer einen LASK-Spieler auspfeifen würde – schon gar nicht bei seiner Einwechselung. Mit so einem Verhalten kann ich gar nichts anfangen.“

Much1: „Finde, dass es eine sehr ordentliche Leistung war heute. Die ersten 30 Minuten zwar sehr mühsam, aber mit dem 1:0, das sehr schön gespielt und abgeschlossen wurde, ging merklich ein Ruck durch die Mannschaft und die Sicherheit kehrte zurück. Zweite Hälfte war dann sehr ansprechend und erinnerte an „den alten LASK“. Super auch, dass wir wiedermal drei Tore schießen konnten. So gehen wir mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause und können danach die Leistungskurve weiter steigern! Hoffentlich wird auch der ein oder andere verletzte wieder richtig fit. Corona sollte nach diesen zwei Wochen hoffentlich erstmals überwunden sein im Kader.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 3:0-Sieg des LASK gegen die WSG Tirol.

