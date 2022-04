LASK-Fans: „Es geht ums nackte Überleben“

Der LASK trifft heute im Auswärtsspiel auf den SCR Altach und die Fans hoffen auf drei Punkte, da der Klub sonst sogar Gefahr laufen...

Der LASK trifft heute im Auswärtsspiel auf den SCR Altach und die Fans hoffen auf drei Punkte, da der Klub sonst sogar Gefahr laufen könnte in ein Abstiegsduell verwickelt zu werden. Immerhin würden die Vorarlberger bei einem Sieg mit den Oberösterreichern gleichziehen. Wir wollen uns ansehen wie die Fans die aktuelle Situation einstecken.

lasso: „Also meine Hose ist gestrichen voll. Genau vor einem Jahr stand der LASK im gelobten Land OPO auf dem 3. Tabellenrang. Selbst die größten Pessimisten hätten wohl nicht daran gedacht, dass es 12 Monate später in Altach ums nackte Überleben geht. Die Aufstellung ist mir völlig wurscht, ich will nur Spieler sehen die sich der Lage bewusst sind und dementsprechend auftreten. Abstiegskampf bedeutet Zweikämpfe gewinnen und um jeden Zentimeter Raum raufen. Das aktuell praktizierte Alibi-Pressing um dann defensiv unweigerlich in Unterzahl-Situationen zu gelangen, sollte in der Taktik Schublade verschwinden. Es liegt noch alles in der eigenen Hand. Jetzt ist die Zeit der Taten angebrochen. Erledigt eure Pflicht.“

Petroleum: „Sieg und dann reden wir wieder vom Europacup.“

BARON: „Ich glaube es wird ein heißer Tanz. Bin gespannt wie der LASK mit dem Druck umgeht.“

Eldoret: „Auch wenn wir verlieren sollten verfalle ich nicht in Panik. Acht Punkte in den verbleibenden sechs Runden reichen. Und das schaffen wir locker, auch wenn wir in Altach verlieren sollten. mir wäre es auch ganz recht, wenn Altach oben bleibt. Die haben brav in die Infrastruktur investiert und haben auch Zuschauerpotential. Absteigen sollen Wattens oder Hartberg. Die braucht keiner in der höchsten Spielklasse.“

JochenGierlinger: „Ich bin immer noch der Meinung, dass diese Mannschaft qualitativ in der Lage ist alle restlichen Spiele zu gewinnen. Um die Saison noch halbwegs zu retten sollte das auch das erklärte Ziel von jedem im Verein sein!“

Traunseelaskler: „Ich fürchte auch, dass wir aus den letzten Spielen nichts gelernt haben und offenbar niemand der Ernst der Lage bewusst ist. Gehe daher von einer Niederlage aus. Meine einzige Hoffnung ist Schlager.“

wunderwuzzi: „Bei diesem Spiel zählen einfach nur drei Punkte. Wie das geht ist eigentlich egal, aber vor allem sollte man auch mal vielleicht hinten die Null halten. Keine Ahnung wie oft wir das schon nicht geschafft haben in dieser Saison.“

Urfahraner: „ich bin gespannt auf das Duell, denke aber nicht das wir Schalter diese Saison nochmal umlegen können. Druck steigt jetzt auch massivst und jede Kleinigkeit verunsichert die Mannschaft kommt mir vor während einem Match. Aufgrund der drei desolaten Vorstellungen in Folge mit vielleicht 5 Torchancen sind wir im Moment einer der heißesten Anwärter auf Platz 12. Ich hoffe auf Glück, egal wie, es muss gepunktet werden.“

Lookin4someAcTioN: „Ja, ich bin auch durchaus nicht begeistert von der derzeitigen Verfassung und den Spielen, die abgeliefert werden und man kann da auch nur den Kopf schütteln, aber dieses Platz-12-Gelaber und Abstiegsgespenst geht mir komplett auf die Eier… Ich will die teils unterirdischen Leistungen (für die Qualität, die man eigentlich am Papier hat) in keiner Weise schön reden, aber dieses Fixabstieg-Szenario was einige an die Wand malen ist dann doch auch zu hinterfragen. Bin fest davon überzeugt, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben – nicht, weil wir so gut sind, sondern die Konkurrenz mit keinen anderen Mitteln wie wir agiert.“

LASK_92: „Wer sechs Runden vor Ende der Meisterschaft drei Punkte vor dem Tabellenende steht, hat wohl per Definition schon mit dem Abstiegskampf und somit auch im weitesten Sinne mit dem Abstieg zu tun. Als eines von mehreren Szenarien sollte ein weiteres Abrutschen schon gesehen werden, alles andere lässt einen zu diesem Zeitpunkt der Meisterschaft meiner Ansicht nach etwas unglaubwürdig und realitätsfremd wirken.“

