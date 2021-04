LASK-Fans: „In Salzburg hängen die Trauben sehr hoch“

Der LASK wird in dieser Saison noch drei Mal auf Serienmeister Salzburg treffen – zwei Mal in der Meisterschaft und ein weiteres Mal im...

Der LASK wird in dieser Saison noch drei Mal auf Serienmeister Salzburg treffen – zwei Mal in der Meisterschaft und ein weiteres Mal im Cup-Finale. Wir wollen uns ansehen was sich die LASK-Fans von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Strafraumkobra: „An der Startelf würde ich kaum was ändern und hoffe auf eine Leistungssteigerung von Balic. Ich erwarte mir zwar keinen Punktezuwachs, aber einen couragierten Auftritt, der Hoffnung für das Cup-Finale macht.“

JochenGierlinger: „Da von den nächsten drei Spielen gegen Red Bull nur eines wirklich zählt, ist das Ergebnis am Sonntag zweitrangig. Allerdings sollte man schon klar Ansätze erkennen können, wie wir die Bullen schlagen können. Vor allem beim Tore schießen taten wir uns in Salzburg öfters schwer. Denke am Sonntag kann man auch noch etwas taktisch ausprobieren. Glaube aber trotzdem, dass wir einen Punkt mitnehmen können und tippe auf ein spannendes 3:3 mit einem Elfer von Wiesinger in der Nachspielzeit“

LASK1965: „Matchday ist! Und witzigerweise hat es in mir bei den letzten beiden Partien mehr gekribbelt. Im Grunde ist jedes Spiel der Meisterrunde ein Spiel um sechs Punkte. Dennoch sehe ich das Spiel heute als Bonusspiel. Die anstehenden Aufgaben in den kommenden zwei Wochen werden dann doch einen Tick wichtiger sein und schlussendlich im Cup-Finale gipfeln. Rapid, zweimal Sturm und das Cup-Finale. In dieser kurzen Zeit können die Jungs die Saison krönen. So ein lockerflockiges 3:1 als Motivationsspritze würde ich heute aber auch nehmen.“

lasso: „Die beiden Grunddurchgangs-Spiele gegen RB waren mit die besten Leistungen in der gesamten Saison. Dennoch standen am Ende 0 Punkte am Konto. Auch wenn es die sportlichen Werte mit Füssen tritt, aber sollte Bedarf bestehen würde ich auch den einen oder anderen Akteur eine Pause verordnen. Die Trauben in Salzburg hängen hoch und die nächsten zwei Wochen werden jetzt mal wirklich entscheidend sein. Würde heute das Zentrum verdichten und wieder die 3-5-2-Variante in Betracht ziehen.“

axelauslinz: „Tausche Sieg heute gegen Sieg am 1. Mai.“

Bohemian Flexer: „Mit Blick auf Platz 2 wäre ein X schon Goldwert und ich denke auch das höchste der Gefühle. Könnte mir Altunbas heute als Zielspieler vorne drin vorstellen, man hat gesehen was passiert wenn man gegen Salzburg versucht von hinten raus zu kombinieren, ich hoffe aus diesem Fehler hat man gelernt. Madsen hat mir im letzten Spiel gegen RB sehr gut gefallen, der sollte mit einem Einsatz belohnt werden und ich würde mir Potzmann für Renner wieder mal wünschen. Ich tippe auf ein 2:2 nach einem 2:0-Vorsprung.“

neunzehnhundertacht: „Ein Debakel am Sonntag, dafür einen Sieg am 1.Mai nehme ich!“

GH78: „Ich wäre nicht verwundert, wenn morgen nicht der erste Anzug spielt, sondern stärker rotiert wird. Die nächsten Spiele (Rapid, 2x Sturm, Cupfinale) sind wichtiger. Es kommt Schlag auf Schlag. Und die Chancen auf einen Punktgewinn sind auch in der Bestformation überschaubar.“

