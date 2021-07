LASK-Fans: „Selten so verdient in Altach gewonnen“

Der LASK setzte sich auswärts gegen Altach mit 1:0 durch, wobei Wiesinger mit einem Freistoßtor zum Matchwinner avancierte. Wir wollen uns ansehen wie die...

Der LASK setzte sich auswärts gegen Altach mit 1:0 durch, wobei Wiesinger mit einem Freistoßtor zum Matchwinner avancierte. Wir wollen uns ansehen wie die LASK-Fans die Leistung ihrer Mannschaft einschätzen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

LASK_92: „Ein vollkommen verdienter Auftaktsieg, der ohne jede Frage in punkto Chancenverwertung klarer gestaltet hätte werden müssen. Spielfreude, Einsatz und Wille waren klar zu erkennen, die gezeigten Grundtugenden stimmen mich für die nächsten Wochen und Monate absolut zuversichtlich. Maresic, auch angesichts der kurzen Zeit, die er erst bei der Mannschaft ist, mit einem geglückten Debüt. Karamoko gefiel mir nach seiner Einwechslung auch gut, Schmidt ebenfalls wieder mit guten Ansätzen, wohl auch nicht der absolute Vollstrecker, er könnte aber ein wirklich wichtiges Puzzlestück für den Gesamterfolg werden. Sieht gut aus so weit, freue mich schon richtig auf die anstehende Saison. Bleibt natürlich zu hoffen, dass sich die Verletzung von Balic nicht als zu schwerwiegend erweisen wird.“

Der Athletiker: „Selten so verdient in Altach gewonnen.“

Auch unsere Overlyzer-Grafik zeigt einen ganz deutlich überlegenen LASK

Traunseelaskler: „In der zweiten Hälfte hatte man das Spiel bis auf ein, zwei Altacher Halbchancen unter Kontrolle. Eigentlich hätte man bereits bis Minute 60 das Spiel entscheiden müssen, da hat man sich ja Chance um Chance erspielt. Altach musste offensiver spielen, das kam uns entgegen, denn die Pässe in die Tiefe waren heute oftmals richtig gut. Generell wurde meist sehr schnell und direkt gespielt, was ich gut gefunden habe. Leider war die letzte Aktion dann meistens ausbaufähig, sei es ein schlechter Pass, ein zu langes Dribbling oder ein schlechter Abschluss. Und den guten Raguz-Kopfball nach tollem Goiginger-Freistoß hat Casali sensationell gehalten. Zum Glück hat sich das am Ende nicht gerächt, eine wirkliche Zitterpartie wurde es aber eh nicht. Ich finde, es war von der gesamten Mannschaft als Kollektiv eine, für das erste Ligaspiel, wirklich ordentliche Leistung – auch wenn da noch deutlich stärkere Gegner kommen werden. Was mir besonders gut gefallen hat: Wie man aus der Kabine gekommen ist und dass in der zweiten Hälfte eine Steigerung erkennbar war. Das war ja einer der größten Kritikpunkte im letzten Jahr. Drei Punkte aus dem Ländle entführt, die voraussichtlich härteste Konkurrenz um die Plätze 2-4 hat nicht gepunktet – man kann also mit dem Auftakt wirklich zufrieden sein! Bleibt zu hoffen, dass Balic keine gröbere Verletzung davongetragen hat.“

Yhoshi: „Gegen Altach gibt es selten ein Schützenfest – ein verdienter Sieg.“

lasso: „Mir persönlich ist zuerst Mal wichtig, dass sich Chancen erarbeitet wurden. Die Leistung sicher noch nicht am Limit aber mit einem hochverdienten Auswärtssieg kann man in die Bundesliga Saison starten.“

Sivo: „Drei Punkte zum Start gelungen und jetzt gleich die Chance nächste Woche nutzen.“

Dr med Den Rasen: „Wichtiger Auftaktsieg für’s Selbstvertrauen. Leider konnte nur die ersten zehn Minuten vom Spiel sehen, aber ich freue mich, dass wir die drei Punkte aus dem Ländle entführen konnten.“

hariASK: „Geile Auswärtsfahrt ins Ländle. Altach hatte bis auf die eine Szene von Reiter überhaupt keinen Auftrag. Mit mehr Konsequenz im Abschluss gewinnen wir höher. Mit der Leistung kann man sicher sehr zufrieden sein. Auch fantechnisch war es wieder mal sehr leiwand – macht wieder richtig Spaß die Mannschaft auch im Stadion zu supporten. Pyroshow und Auswärtssieg in Altach – besser kann man nicht in die Saison starten. Wenn in der Mitte Raguz zu alter Form finden, dann wird uns das Trio vorne Goiginger/Raguz/Karamoko noch richtig viel Freude bereiten.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 1:0-Sieg des LASK gegen Altach.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!