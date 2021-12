LASK-Fans: „Super Abschluss einer bislang zähen Saison“

Der LASK gewann das letzte Bundesligaspiel im Kalenderjahr 2021 gegen die Wiener Austria mit 3:2 und wahrte damit die Chancen für den Aufstieg in...

Der LASK gewann das letzte Bundesligaspiel im Kalenderjahr 2021 gegen die Wiener Austria mit 3:2 und wahrte damit die Chancen für den Aufstieg in das obere Playoff. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Much1: „Hochverdienter Sieg aufgrund der zweiten Hälfte. Da hatten die Wiener gar nichts mehr zu melden. Super Mentalität der Mannschaft, offensiv teils sehr ansehnlich, dank einem bärenstarken Husein Balic. Super Abschluss einer zähen Saison, i gfrei mi.“

Traunseelaskler: „Die zweite Halbzeit war eine der stärksten der bisherigen Saison – zwar war das Spiel vor allem am Schluss sehr nervenaufreibend (da wir der Austria trotz Führung weiterhin sehr viele Räume am Flügel gegeben haben), in punkto Spielfreude und Einsatz war das dafür endlich wieder einmal richtig überzeugend. Bei Balic habe ich mich ja eigentlich schon festgelegt, dass man ihn abgeben sollte – jetzt bin ich ratlos, denn einen Balic wie jenen aus dieser Woche (und insbesondere heute) sollte man auf jeden Fall behalten – vorausgesetzt, das war nicht wieder eine Eintagsfliege.“

LASK1965: „Dieser Sieg geht heute zu einem großen Teil auf die Kappe des Trainerteams. Heute war eindeutig die Viererkette über die Dreierkette zu stellen. In Halbzeit 2 unglaublich souverän und wirklich sehr gut.“

ASK_Fan: „Wichtige drei Punkte, aber es gibt sehr viel vor allem defensiv zu tun. Damit meine ich nicht nur die Außenverteidiger (heute dazu auch noch ein schwacher Boller), sondern auch das Defensivverhalten des Mittelfelds. Dazu kommt noch mangelnde Präzision und das Spiel ohne Ball (da sollte übern Winter ordentlich Kondition aufgebaut werden. Aber wurscht, die drei Punkte geben hoffentlich ordentlich Auftrieb!“

Das_Zebra_vom_ASK: „Endlich mal wieder 3 Punkte in der Liga. Die Hoffnung aus der unteren Hälfte zu entkommen lebt. Vielleicht kann man ja stark aus der Winterpause kommen. Ein, zwei Verstärkungen im Winter, eine gute Vorbereitung und gemma. Heute war eine grausliche Partie aber man konnte heute endlich wieder mal den Willen zum Sieg sehen. Wir sind nach wie vor in einer Krise aber die Hoffnung kehrt zurück. Super Burschen heute!“

Bohemian Flexer: „Gestern haben wir das Fundament für das Jahr 2022 gelegt.“

Urfahraner: „Balic heute überragend. Wieso so selten frage ich mich. Wichtige 3 Punkte. Nach oben wie nach unten.“

casual1908: „Das Jahr wurde versöhnlich abgeschlossen, die Europacup-Saison war wieder überragend, auf nationaler Ebene wars aber auf und abseits des Rasens sehr unruhig. Zum Glück rührt sich auf der Spitze des Froschberg einiges und es herrscht wieder Licht am Ende des Tunnels. Nun heißt es sachlich zu analysieren und im Winter akribisch zu arbeiten. Die Verletzten müssen fit werden und im Allgemeinen muss das Fitnesslevel wieder angehoben werden. Und dann gilt es im Frühjahr die Minimalchance zu ergreifen. Hoffentlich ist Fortune an unserer Seite.“

King-Lask: „Sauber Burschen, genau mit diesem Einsatz wollen wir euch sehen!“

GH78: „Die Anfälligkeit bei defensiven Standards hing heute wie ein Damoklesschwert über dem wichtigen Auswärtssieg. Zweimal kam ein Austrianer nach Freistößen aus dem Halbfeld frei zum Abschluss. Umgekehrt erzeugen wir in solchen Situationen offensiv null Gefahr. Schon letztes Jahr hat man sich hierbei zu sehr auf Trauner verlassen. Ein Umstand, der bei den geplanten Kaderveränderungen im Winter sicherlich eine Rolle spielen wird.“

