LASK-Fans: „Wir verscherbeln unsere Mentalitätsmonster“

Etwas überraschend wechselt Lukas Grgic vom LASK zu Hajduk Split. Laut Medienberichten überwiesen die Kroaten für den zweikampfstarken Mittelfeldspieler nur rund 100.000 Euro nach Oberösterreich. Aufgrund dieser geringen Summe verstehen viele LASK-Fans, die eher auf eine Vertragsverlängerung gehofft hätten, den Wechsel nicht. Wir sehen uns an was die LASK-Anhänger sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

laskler89: „Wenn da wirklich nur die paar Kuna über den Ladentisch kullerten, dann muss man sagen: nächstes Eigentor erzielt…Als ich die Nachricht am Handy hatte, konnte ich erst fast nicht glauben, noch dazu, wo mehr oder wenig im Sommer eine Vertragsverlängerung mit Grgic reine Formsache gewesen wäre. Der Verein muss und wird sich wohl Gedanken um seine Zukunft machen müssen, nicht wegen Grgic, aber man hat – wie von vielen hier geschrieben – im letzten Jahr mehr oder weniger jene „Mentalitätsmonster“ verscherbelt, die, das muss man mittlerweile konstatieren, die ehemalige Erfolgself ausgemacht haben.“

commando ultras 1: „Ich hoffe sie wissen was sie tun. Mich hat gerade eben der Schlag getroffen. Jedes unserer Mentalitätsmonster wurde in den letzten zwei Jahren verscherbelt – Frieser, Ranftl, Trauner und jetzt Grgic – ich bin sprachlos.“

Much1: „Sollten die 100.000 Euro Ablöse stimmen, wäre das ein Schuss ins Knie. Wir verlieren den konstantesten und zweikampfstärksten zentralen Mittelfeldspieler der Saison, der sich nie hängen ließ und immer on fire war. Genau solche Typen brauchen wir in der jetzigen Situation. Zudem wird Grgic generell unterbewertet. Das ist kein reiner Drescher, sondern auch ein guter Kicker. Steht im Offensivspiel einem Holland um nichts nach.“

lasso: „Nach dem ersten Schock bleibt der Blick auf das Wesentliche. Grgic zieht es vor seine Karriere in der kroatischen Liga weiterzuführen. Über Beweggründe kann nur spekuliert werden. Sicher ist nur, dass diese Entscheidung nichts mit einer größeren sportlichen Herausforderung zu tun hat…Letztendlich finde ich es unheimlich schade Grgic nicht mehr Kader zu wissen. Geiler Typ bei dem man immer das Gefühl hatte, dass er alles in die Waagschale wirft. Dennoch hilft es nicht in die Opferrolle zu verfallen und es müssen jetzt Lösungen gesucht und gefunden werden.“

LASK08: „Man muss ja aufpassen, dass man nicht ins Sudern verfällt, aber unser Verein wird halt wirklich mehr und mehr ein Spielball für Leute, die beim LASK oder im erweiterten Umfeld offenbar ihre ersten Erfahrungen im Profibereich sammeln sollen. Betrifft ja nicht nur Vujo, sondern auch das Trainerteam von LASK und den Juniors, die Physios etc. Sowas kann aufgehen, aber Lehrgeld wird man noch und nöcher bezahlen. Ich kann von mir sagen, dass ich die Geduld habe, viele Wege mitzutragen. Wenn die Vereinsführung heute sagen würde – wir können nicht investieren bzw. finden niemanden um passendes Geld und ziehen stattdessen wieder drei Juniors herauf, dann soll es so sein. Aber dann soll man die großspurigen Ankündigungen im Vorfeld unterlassen.“

GH78: „Ich verstehe ehrlich gesagt nicht warum Hajduk Split von manchen hier quasi als Nudelverein in einer Nudelliga dargestellt wird. Für Grgic ist die sportliche Herausforderung wohl nicht geringer als beim LASK. Und bei seinem kroatischen Blut spielen wohl die Emotionen eine gewisse Rolle. Ich wünsche ihm alles Gute dort. Roland Streinz hat im Podcast Grgic kürzlich als unsung hero bezeichnet. Das trifft es wohl recht gut. Er hat – so ehrlich muss man sein – beim LASK nur die Rolle eines sehr wertgeschätzten Ergänzungsspielers spielen dürfen. Viele, die heute über seinen Abgang jammern, haben zu Saisonbeginn frenetisch James Holland gefordert. Grgic hat mir schon immer getaugt – sowohl in seiner ersten Zeit als auch zuletzt beim LASK. Ich hätte mich über eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Grgic gefreut. Aber für mich ist es auch in Ordnung, wenn der LASK ihm die Möglichkeit eines vorzeitigen Wechsels einräumt – solange man wie gesagt für adäquaten Ersatz sorgt. Natürlich besteht in solchen Fällen auch immer die Chance auf ein Upgrade. Schauen wir einmal was bzw. wer kommt.“

Strafraumkobra: „Es spricht grundsätzlich nichts gegen kroatische Teams, aber zwischen Dinamo und dem Rest der Liga gibt es schon einen Unterschied. Immerhin ist Split kein Stammgast in Europa, hat heuer die Conference League verpasst und die letzte Meisterschaft ist auch schon rund 16 Jahre her. Demnach ist seine Chance auf einen Meistertitel relativ gering und international performt Hajduk auch nicht besser als der LASK.“

SaschaDerMetlitski: „Nach Gernot Trauner verlässt uns jetzt also auch noch der „falsche Trauner“. Sehr, sehr schade. Ich verstehe es nicht. Vielleicht wurde er vom Verein zulange hingehalten betreffend vorzeitiger Vertragsverlängerung. Der kleine Nachteil an den langfristigen Verträgen ist es ja, dass Kaderumbrüche im Fall des ausbleibenden Erfolgs schwieriger sind. Ich hätte Grgic, wie eh alle hier herinnen noch sehr gerne viel länger bei uns gesehen. Ein verlässlicher Spieler, ein Oberösterreicher auf dessen unbändigen Einsatz man immer zählen konnte. Danke dafür!“

