Leeds-Transfer fast durch: Rapid kassiert zum vierten Mal dank Wöber ab

Maximilian Wöber steht kurz vor einem Wechsel nach England: Leeds United soll bereit sein, bis zu 20 Millionen Euro Ablöse für den 24-jährigen Abwehrspieler...

Maximilian Wöber steht kurz vor einem Wechsel nach England: Leeds United soll bereit sein, bis zu 20 Millionen Euro Ablöse für den 24-jährigen Abwehrspieler zu bezahlen. Das bedeutet auch einen weiteren Geldregen für Wöbers Ausbildungsklub Rapid, der damit schon zum vierten Mal für Wöber kassieren wird.

Die Hütteldorfer hatten Wöber im Sommer 2017 um 7,5 Millionen Euro an Ajax Amsterdam verkauft. Eine Weiterverkaufsklausel brachte Rapid zwei Jahre später 10% des Differenzbetrags der Ablösesumme, sowie eine Ausbildungsentschädigung. Insgesamt lukrierte Rapid beim Wechsel von Wöber zu Sevilla also etwa 600.000 Euro.

Danach gab es noch einmal 300.000 Euro für die Grün-Weißen, weil Wöber von Sevilla nach Salzburg wechselte. Mit dem Aufsehen erregenden und in Hütteldorf aufgrund von Wöbers langer Rapid-Vergangenheit für Unruhe sorgenden Transfer stiegen Rapids Einnahmen für den einstigen Eigenbauspieler auf etwa 8,4 Millionen Euro.

Nun soll Leeds den nächsten Wöber-Transfer so gut wie fixiert haben – die sportmedizinischen Tests sollen bereits abgeschlossen sein. Die in den Medien kursierenden Ablösesummen bewegen sich derzeit zwischen 12 Millionen Euro plus Boni, bis hin zu 20 Millionen Euro. Rapid würde dank des Solidaritätsbeitrags der FIFA mit 3% mitschneiden. Dies würde also mindestens 400.000 Euro, im besten Fall sogar 600.000 Euro für Rapid bedeuten. Der erst 24-jährige Wöber hätte Rapid damit insgesamt bereits mehr als neun Millionen Euro eingebracht, wenngleich natürlich nicht die gesamte Summe in Hütteldorf blieb. Auch Managerprovisionen und ähnliches müssen stets bedacht werden. Dennoch macht dies Wöber zum klaren Rekordtransfer Rapids – vor Robert Beric und Yusuf Demir – obwohl er seit 5 ½ Jahren nicht mehr für Rapid spielt…