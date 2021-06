Lukas Sulzbacher bleibt beim SK Rapid – Jan Kirchmayer verstärkt Rapid II

Lukas Sulzbacher durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften und Akademieteams sowie die zweite Mannschaft, ehe ihm in der vergangenen Saison der Sprung in den Profikader gelungen war....

Lukas Sulzbacher durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften und Akademieteams sowie die zweite Mannschaft, ehe ihm in der vergangenen Saison der Sprung in den Profikader gelungen war. In der abgelaufenen Saison kam der Rechtsverteidiger überwiegend bei Rapid II in der zweithöchsten Spielklasse zum Einsatz und brachte es dort auf 25 Ligaeinsätze mit einem Tor und vier Torvorlagen. Zudem wurde Sulzbacher auf der rechten Verteidigerposition ins Team der Saison gewählt. Sein Profidebüt feierte der 21-Jährige Anfang Dezember in der Europa League beim Auswärtsspiel gegen Arsenal London. Erstmals Bundesliga-Luft schnuppern durfte der U21-Nationalteamspieler beim letzten Gastspiel in Salzburg.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic: „Es ist immer schön, wenn ein Eigenbauspieler so lange beim Klub bleibt und so wie Lukas Sulzbacher auch eine Option für die Profimannschaft ist. Auf alle Fälle ist er als aktueller U21-Nationalteamspieler ein Schlüsselspieler für unsere zweite Mannschaft und hat er sicher auch das Potential, sich eine Spielklasse darüber durchzusetzen. Die Anlagen und den Ehrgeiz hat er auf alle Fälle, ich freue mich, dass ´Sulzi´ weiter das grün-weiße Trikot tragen wird.“

Quelle: https://www.skrapid.at/de/startseite/news/news/aktuelles/2021/06/personalnews-verlaengerungen-und-abgaenge

Praktisch mit dem gestrigen Trainingsauftakt wurde alles finalisiert und nachdem auch die letzten Formalitäten geklärt sind, steht der erste Neuzugang von Rapid II in dieser Saison fest. Jan Kirchmayer wechselt aus der Fußballakademie St. Pölten nach Hütteldorf und unterzeichnet beim SK Rapid einen Kontrakt bis Sommer 2023.

Der 17-Jährige startete mit sieben Jahren seine Karriere beim ATSV Teesdorf, im Sommer 2016 machte er den Sprung zum SKN St. Pölten. Nach einem Jahr bei den Wölfen blieb Jan Kirchmayer in der Landeshauptstadt und wechselte in die U15 der niederösterreichischen Fußballakademie, wo er sein Talent mehrfach eindrucksvoll unter Beweis stellte. Schon mit 15 Jahren debütierte der Offensivspieler in der U18 ÖFB-Jugendliga und zählte in seiner gesamten Laufbahn bei der AKA St. Pölten stets zum Stammpersonal. Der sportliche Leiter SK Rapid II, Akademie und Nachwuchs Willi Schuldes ist vom Neo-Rapidler überzeugt: „Jan Kirchmayer ist ein Spieler mit enorm viel Potenzial, das er bislang schon mehrfach angedeutet hat, aber aufgrund seiner Verletzungen nicht immer voll ausschöpfen konnte. Wir hoffen, dass er in Zukunft große Entwicklungsschritte machen wird und sind sehr froh, ihn für den SK Rapid gewinnen zu können.“

Seine Dynamik und seine enorme Schnelligkeit zeichnen den zukünftigen Neuzugang von Rapid II aus. Außerdem gilt Jan Kirchmayer als ein laufstarker und variabel einsetzbarer Spieler, dessen Mentalität perfekt zum österreichischen Rekordmeister passt. „Es war uns wichtig einen Spieler mit seinem Profil zu verpflichten. Er kann auf der Außenbahn alle Positionen bekleiden, vom rechten Verteidiger bis zum Flügelspieler. Sein starker rechter Fuß und sein Tempo haben das gesamte Trainerteam bei den Probetrainings überzeugt, er war eine Woche bei uns und kennt die Abläufe schon ein wenig“, freut sich Schuldes auch den Neuzugang. In der vergangenen U18-Meisterschaft kam der Offensivmann trotz einer Verletzungspause auf 17 Einsätze, in denen er fünf Tore erzielte. Unter anderem traf der 17-Jährige gegen seinen zukünftigen Arbeitgeber, beim 5:1-Auswärtssieg der U18 des SK Rapid in St. Pölten brachte er die Niederösterreicher kurzzeitig in Führung, am Ende jubelte aber Grün-Weiß. In seinem bislang einzigen Länderspiel für Österreichs U17 erzielte Jan Kirchmayer gleich einen Treffer beim Remis gegen die Schweiz.

Jan Kirchmayer: „Ich freue mich sehr mit der Unterschrift beim größten Verein Österreichs den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich werde mein Bestes geben und kann es kaum erwarten, im Allianz Stadion vor den tollen Fans aufzulaufen!“

Quelle: SK Rapid Medieninfo