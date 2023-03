Manfred Schmid neuer WAC-Trainer: Reaktionen der Austria-Fans

Der ehemalige Austria-Trainer Manfred Schmid hat nach seiner Entlassung in Wien-Favoriten schnell einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Der 52-Jährige wird beim WAC der Nachfolger von...

Der ehemalige Austria-Trainer Manfred Schmid hat nach seiner Entlassung in Wien-Favoriten schnell einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Der 52-Jährige wird beim WAC der Nachfolger von Robin Dutt und leitet bereits heute seine erste Trainingseinheit. Da Manfred Schmids Ende bei der Austria für fast alle Fans vollkommen unerwartet war, wollen wir uns nun ansehen, was sie dazu sagen, dass er bei einem Konkurrenten in der Bundesliga tätig ist. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

VeilchenUK: „Sehr schade, aber ich bin froh für ihn, dass er schnell was Neues gefunden hat. Er wird jetzt wieder eine Chance haben sich zu beweisen. Hoffentlich spielen wir heuer nicht mehr gegen den WAC.“

Groovee: „Tut weh, aber ich freu mich für ihn, dass er schnell wieder eine Aufgabe gefunden hat!“

Decay26: „Mir war eigentlich mit der Entlassung klar, dass er schnell wieder was finden wird. Vielleicht hat sich so Schmid auch für seine Karriere einen großen Gefallen getan. Dass man ihm dem Chefposten nicht zutrauen würde, bzw. ob er es kann, muss er sich jetzt nicht mehr anhören.“

Braveheart-FAK: „Da hat sich der WAC ja einen sehr guten Trainer geangelt.“

jimmyhogan: „Hoffe wir spielen diese Saison nicht mehr gegen den WAC. Manfred Schmid kann man natürlich trotzdem nur alles Gute wünschen.“

bigben79: „Geil wäre ja, wenn Schmid beim EC-Playoff Rapid als 7ter aus dem Europacup wirft, weil Rapid kann er ja…Alles Gute für die Zukunft, außer gegen uns.“

rabbitear1911: „Verstehe das Engagement eh nicht ganz… Hab fest mit zumindest der 2. deutschen Bundesliga gerechnet. Stattdessen wird es nur der WAC, in der aktuellen Form wohlgemerkt. Ohne Mani zu nahe treten zu wollen, aber das klingt sehr nach dem Annehmen des erstbesten Angebots.“

Papa_Breitfuss: „Es gibt viel zu viele arbeitslose Trainer und zu wenige Alternativen. (Beispiel Herzog und Stöger, ob die jemals wieder einen Profiverein trainieren werden? Einerseits wird Schmid die Herausforderung reizen, einen Verein dessen Leistungsniveau nach unten zeigt weiterbringen zu wollen, andererseits ist er aktuell im Blickpunkt als Trainer. Wer weiß welche Konkurrenz da bis Sommer (auch aus der zweiten deutschen Bundesliga) dazu kommt. Darauf hoffen dort unterzukommen ist mehr als nur ein Glücksspiel. Und es gibt schlechtere Vereine um sich als Trainer zu beweisen – siehe Altach und Klose.“

Svmfan70: „WAC ist in Österreich sportlich schon eine gute Adresse – abgesehen von der Stadionsituation und dem mauen fantechnischen Umfeld.“

tifoso vero: „Alles Gute Mani, viel Erfolg – nur nicht gegen uns.“

VeilchenUK: „Hoffentlich bleiben wir im oberen Play Off und spielen nicht im EL-play Off gegen WAC.“

Decay26: „Schmid bei einem anderen Bundesligisten zu sehen schmerzt stark.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zur Personalie Schmid beim Wolfsberger AC.

