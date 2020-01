Marcel Ritzmaier verlässt den RZ Pellets WAC

Ritzmaier, der am 01.07.2018 beim RZ Pellets WAC anheuerte, folgt Ex-WAC Coach Gerhard Struber auf die Insel zum Bansley FC. In 57 Spielen mit...

Ritzmaier, der am 01.07.2018 beim RZ Pellets WAC anheuerte, folgt Ex-WAC Coach Gerhard Struber auf die Insel zum Bansley FC. In 57 Spielen mit dem WAC-Wappen auf der Brust erzielte der Mittelfeldspieler 5 Tore und bereitete 14 Tore vor. Beim historischen 4:0 Auswärtssieg in der UEFA Europa League gegen Borussia Mönchengladbach erzielte er das dritte Tor dieses unvergesslichen Abends.

Der RZ Pellets WAC bedankt sich bei den Leistungen von Marcel Ritzmaier und wünscht im sowohl sportlich als auch privat alles Gute und viel Erfolg.

Quelle: WAC Mediaservice