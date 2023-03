Nicolas Wimmer mit Interception-Rekord gegen den SK Sturm

Beim überraschenden Auswärtssieg von Austria Klagenfurt gegen den SK Sturm gab es einen Spieler in der Abwehr der Gäste, der einen hervorragenden Arbeitstag erwischte...

Beim überraschenden Auswärtssieg von Austria Klagenfurt gegen den SK Sturm gab es einen Spieler in der Abwehr der Gäste, der einen hervorragenden Arbeitstag erwischte und die Bälle förmlich anzog. Die Rede ist vom Innenverteidiger Nicolas Wimmer, der in dieser Partie die meisten Interceptions in dieser Saison erzielte.

Wir sahen beim gestrigen Expected-Goal-Artikel, dass der SK Sturm das Heimspiel gegen Austria Klagenfurt gewinnen hätte müssen. Die xG-Werte fielen mit 3.07:0.59 zugunsten der Hausherren aus, die zwar die nötige Konsequenz im Abschluss vermissen ließen, allerdings auch viel Pech hatten, da vier Mal Aluminium die Gäste rettete.

Christian Ilzer lobte allerdings auch die Gäste und betonte, dass es der Gegner „sehr, sehr gut gemacht hat“. Man spürte tatsächlich, dass die Kärntner trotz individueller Unterlegenheit mehr Einsatzwillen an den Tag legten als der Favorit, der nach 13 Spielen ohne Niederlage nach langer Zeit wieder als Verlierer vom Platz gehen musste.

Ein Synonym für diesen Einsatzwillen ist Abwehrchef Nicolas Wimmer. Der zweikampfstarke Innenverteidiger war der Fels in der Brandung der Klagenfurter und erreichte einen Statistik-Wert, der absolut überragend ist.

Nicolas Wimmer fing insgesamt nämlich 23 gegnerische Bälle ab und erreichte damit einen absoluten Rekordwert in dieser Saison. An den meisten Spieltagen weist der jeweilige Spitzenreiter in dieser Wertung um die 12 – 15 Interceptions auf und ein Wert von 23 ist eine außergewöhnliche Zahl. Auf Platz 2 steht in dieser Woche übrigens der Rapid-Mittelfeldspieler Roman Kerschbaum, der eine sehr ordentliche Leistung gegen den WAC ablieferte und auf 15 Interceptions kam. Es folgen Mahrer und Gorenc-Stankovic auf den Plätzen 3 und 4 mit jeweils elf Interceptions.

Quelle: Wyscout S.p.a.

Nicolas Wimmer zeigte in dieser Saison nicht nur rund um den eigenen Strafraum seine Qualitäten, sondern ist auch bei Standardsituationen eine Gefahrenquelle für den Gegner. Bei 17 Einsätzen kam er in der aktuellen Saison auf drei Tore und drei Assists. Sein Vertrag in Klagenfurt läuft noch bis Juni 2024 und mit derartigen Leistungen macht er großartige Werbung für sich. Nicolas Wimmer wäre jedenfalls bereit für den nächsten Schritt in seiner Karriere.