Patrick Greil unterschreibt beim SK Rapid Wien

Nächster Neuzugang für den SK Rapid ab der Saison 2022/23. Mit Mittelfeldspieler Patrick Greil kommt ein interessanter Spieler, der auch einige Anfragen von anderen Klubs aus dem In- und Ausland hatte, von Austria Klagenfurt zum SK Rapid. Der 25-jährige absolvierte einen Großteil seiner fußballerischen Ausbildung in der Akademie seines Heimatbundeslandes Salzburg, danach kickte er fünf Jahre für den USK Anif, bei dem er als 17-Jähriger in der Regionalliga im Erwachsenenfußball debütierte und startete „erst“ vor vier Jahren in der Kärntner Landeshauptstadt so richtig durch. In der Aufstiegssaison der Klagenfurter war er mit 20 Torbeteiligungen (darunter acht Treffer) einer der Garanten für den Sprung in die oberste Spielklasse, in der er in der laufenden Spielzeit auf 31 Einsätze kam. Insgesamt war Greil 2021/22 (inklusive ÖFB-Cup) an 15 Toren direkt beteiligt, sieben erzielte er selbst.

Nun erhält er beim SK Rapid einen Vertrag bis Sommer 2025. Geschäftsführer Sport Zoran Barišić sagt zum Neuzugang:

„Patrick Greil ist ein sehr interessanter Spieler, der gerade in der abgelaufenen Saison bewiesen hat, dass er, trotz seines späten Debüts in der Bundesliga, auch in der obersten Spielklasse ein sehr prägender Akteur sein kann. Er kann im Mittelfeld auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden und strahlt auch stets Torgefahr aus. Zudem bringt Greil auch eine sehr gute Mentalität mit, er wird nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich eine Bereicherung für uns sein.“

Der Neo-Rapidler, der am Montag nach seinem letzten Spiel für seinen langjährigen Klub einen Besuch im Allianz Stadion eingeplant hatte, selbst sagt: