Rapid-Fans: „Absoluter Pflichtsieg im Kampf um Platz 3“

Der SK Rapid trifft nach den beiden Partien gegen den SK Sturm auf Austria Klagenfurt. Wir wollen uns ansehen was die Fans von dem Spiel gegen die Kärntner erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

TomTom90: „Das wohl vorentscheidende Spiel und ein absoluter Pflichtsieg im Kampf um Platz 3. Aiwu und Wimmer kehren zurück. Bei Aiwu hoffe ich auf einen Einsatz im defensiven Mittelfeld neben Ljubicic. Die Klagenfurter werden sicher kein Jausengegner, hoffentlich lässt uns der Peda die drei Punkte in Hütteldorf.“

Mrneub: „Ich würde Zimmermann mal eine Pause geben. Druijf soll dort spielen, wo er hingehört, vorne, dahinter Demir. Am Flügel hat man sowieso keine Alternativen. Grüll und Schick werden spielen.“

Starostyak: „Fahrplan für Platz 3 ist klar: Zwei Siege gegen die Austrias hintereinander, X bei Wolfsberg vs. FAK und Salzburg schlägt Wolfsberg daheim.“

Schwemmlandla3: „Ich bin mir nicht sicher ob man Hofmann nach der langen Pause gleich zwei Partien innerhalb von vier Tagen zutraut bzw. zutrauen soll. Wünschenswert wäre es, er ist schon ein wichtiger Faktor. Aber gerade gegen Klagenfurt könnte man auch mit Petrovic neben Ljubicic beginnen. Spätestens im Derby sollte Aiwu dann aber im defensiven Mittelfeld spielen.“

fabi_rw: „Man muss schon zugeben, dass Sturm in der Abwehr diese Saison eine echte Bank ist. Klar, ich bin auch der Meinung, dass drei Torchancen (alle erst ab der 80. Minute eigentlich) in zwei Spielen zu wenig sind, aber ich finde, dass wir jetzt, in diesem Spiel sehen werden, wie gut/schlecht wir tatsächlich dastehen. Das Spiel ist ein absoluter Pflichtsieg! Also, alle ins Stadion, auf 3 Punkte.“

Top_ League: „Ich lege mich sogar so fest, dass wenn wir zweimal gegen die Austrias punkten, mehr oder weniger durch sind. Glaube einfach nicht daran, dass der WAC und die Austria mehr als sechs bis sieben Punkte mehr machen. Klagenfurt ist auch aus dem Rennen, wenn wir am Mittwoch gewinnen. So einen Auftritt wie gegen Sturm sollte es halt nicht geben, obwohl der tiefe Boden alles sehr schwer gemacht hat. Keine Ausrede, aber Sturm spielte auch nicht besser, deren Team ist halt eingespielter, aus dem Spiel heraus haben sie aber auch nicht getroffen.“

Irgendeiner: „Nach dem Auftritt gegen Sturm würde ich Zimmermann eine Pause geben und Druijf nach vorne ziehen. Dahinter dann Demir. Der hatte schon ein paar gute Auftritte in der Zeit, die er am Platz war. Wenn der wieder in Fahrt kommt für die letzten vier Runden, wäre das ein ordentliches Plus für die Offensive. Je nach Fitness von Hoffmann spielt Aiwu hinten oder im defensiven Mittelfeld. Auer wäre mir aktuell lieber als Moormann, aber kommt auch auf die Fitness an, da weiß ich leider nichts darüber. Überzeugendes 2:0 mit einem Treffer von Demir und einem von Druijf.“

flonaldinho10: „Zimmermann muss gegen seinen Lieblingsgegner natürlich von Beginn an spielen. Pause braucht man auch keinem geben, sind nachher eh 1,5 Wochen bis zur nächsten Runde.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Habe mich grundsätzlich mit der Idee anfreunden können Zimmermann mal von der Bank zu bringen, Druijf nach vorne zu ziehen und dafür Knasmüllner oder Demir die 10 zu überlassen. Allerdings hat Zimmermann halt wirklich gute Erfahrungen gegen die violetten Kärntner gemacht. Mal sehen wie es kommen wird. Zweiter Diskussionspunkt wäre die Position Aiwus. Wenn man Hofmann zutraut schon wieder zu starten, würde ich ihn gerne neben Wimmer sehen und dafür ein zentrales Mittelfeld mit eben Aiwu und Bertl. Wenn nicht, dann halt wieder Oswald oder Petrovic in die Startelf. Für Hedl wünsche ich mir, dass er weiter so souverän und selbstbewusst agiert und dass der obligatorische Tormannfehler, der ihm irgendwann mal passieren wird, weiter auf sich warten lässt.“

Ernesto: „Aktuell können wir auf das aggressive Spiel von Zimmermann eher nicht verzichten – in meinen Augen muss er spielen. Mich wundert es, dass man das diskutiert.“

