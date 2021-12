Rapid-Fans: „Da ist noch viel Luft nach oben“

Dem SK Rapid gelang es erneut nicht ein Derby in der neuen Spielstätte zu gewinnen, denn im ersten Spiel unter Ferdinand Feldhofer kamen die...

Dem SK Rapid gelang es erneut nicht ein Derby in der neuen Spielstätte zu gewinnen, denn im ersten Spiel unter Ferdinand Feldhofer kamen die Grün-Weißen gegen die Wiener Austria nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Dingo: „So wichtig ein Sieg gewesen wäre – den hätte sich heute niemand verdient. Drei Pflichtpunkte gegen die Admira oder ich sehe schwarz fürs obere Playoff.“

Fox Mulder: „Das komplette Zentrum aus Ljubicic, Petrovic und Knasmüllner ist unsicher und komplett von der Rolle. Egal wer da Trainer ist, mit diesen Spielern kann man, wenn sie in dieser Form sind, kein Spiel gestalten. Das kann gar nicht funktionieren.“

Adversus: „Da wartet in der Winterpause einiges an Arbeit, denn das war wirklich alles andere als ein berauschendes Spiel, insbesondere im Mittelfeld.“

Ernesto: „Grausames Spiel – ich hoffe das ist kein Vorgeschmack auf die Zukunft. Da habe ich ehrlich gesagt Angst. Kein Vergleich zu der Leistung der Mannschaft unter Hofmann.“

TomTom90: „Ja ein neuerliches X im Derby ist natürlich bitter, aber keine Ahnung was sich manche erwartet haben. Klar war es in Ried gut, aber wir hatten heute unser 31. Pflichtspiel seit Juli, die Austria ihr 19. die Batterien sind komplett leer, was auch nicht verwundert und trotzdem ist man trotz dieser katastrophalen Spielzeit derzeit im oberen Playoff. Als Draufgabe sind noch etliche Spieler verletzt und die Innenverteidigung bilden zwei 20-jährige, davon einer mit seinem 4. Bundesligaspiel. Keine Ahnung was man da erwartet und gerade Aiwu wäre im zentralen Mittelfeld besser aufgehoben. Erste Halbzweit war nicht schlecht, in der zweiten sah man die Angst vor der Niederlage, es benötigt jetzt auch noch viel Kopfarbeit. Dazu die auslaufenden Verträge. Ich hoffe Zoki kann hier im Winter für etwas Klarheit sorgen, um wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Bis dahin die zwei Partien noch halbwegs runterbiegen und dann im Frühjahr hoffentlich angreifen.“

Jackson: „Diese ganzen Remis bringen uns halt auch gar nicht weiter in der Tabelle.“

Oldergod: „Auch wenn das Spiel keinen Sieger verdient hat. Wir haben seit acht Partien daheim gegen die nicht gewonnen. Das ist so unfassbar.“

mrneub: „Unglaublich, mittlerweile ist man froh, dass man den Kader neu aufbauen kann.“

Zuckerhut: „Erste Halbzeit war noch sehr in Ordnung, zweite Halbzeit ganz schwach. Bei noch Sturm auswärts und Salzburg zuhause im Restprogramm wird es ganz schwer den Tabellenplatz zu halten.“

Rapid_Wien: „Also die vielen vernichtenden Kommentare hier kann ich nicht ganz nachvollziehen. Man hat trotz eines Katastrophenstarts eine durchaus ordentliche erste Halbzeit gespielt, wo man das Spiel mit etwas Glück auch auf 2:1 drehen hätte können. 2. Halbzeit hat uns dann die Austria wesentlich früher im Spielaufbau gestört, wodurch wir nicht mehr so ins Spiel gekommen sind. Das war der größte Unterschied zu den Spielen gegen Altach und Ried, die weiter einfach nur hinten gestanden sind. Man muss einfach wesentlich schneller spielen. Warum jetzt hier so viele die Nerven wegschmeißen, ist mir nicht klar. Habt ihr die Spiele der letzten Wochen nicht gesehen? Ich hoffe wir schaffen es irgendwie ins obere Playoff. Leicht wird’s nicht!“

Doena: „Zweite Hälfte war dann doch sehr schwach, schade. Bis zur Winterpause darf man sich wohl nicht allzu viel erwarten, da muss man einfach durch.“

Hollywood: „Trainer hin oder her, das Mittelfeld-Zentrum ist und bleibt die größte Baustelle und das wird man frühestens in der Winterpause oder wohl erst im Sommer beheben können. Knasmüllner, abgesehen vom guten Freistoß, wieder mal komplett unsichtbar. Petrovic ist biederer Durchschnitt, viel zu wenig für einen Legionär und von Ljubicic müsste auch wesentlich mehr kommen (wird vielleicht mit der Zeit noch was).“

ContractChiller: „Naja da ist noch viel Luft nach oben. Dass wir es nicht und nicht schaffen eine schwache Austria zu schlagen nervt.“

Ipoua #24: „Das Spiel hat man zwar klar dominiert, aber am Ende fehlt die Durchschlagskraft bzw. die Ideen nach vorne – schade. Der Einsatz hat jedenfalls gepasst, da gibt es nichts zu meckern, blöd nur, dass wir einfach mehr Punkte brauchen.“

Gunner: „Eineinhalb Jahre Oaschkick, aber nach vier Trainingstagen wird – auch noch ausgerechnet im Derby – ein spielerisches Feuerwerk erwartet und Feldhofer ist schuld und kann nix. Großes Kino, das muss dann diese Geduld der Rapid-Familie sein, um jetzt etwas Neues aufzubauen. War doch vollkommen klar, dass sich bis zur Winterpause nicht viel ändern wird. Wir müssen irgendwie bei der Admira gewinnen, ab der Cuppartie im Frühjahr sollte man dann erste Verbesserungen sehen. Und selbst das wahrscheinlich nur, wenn Zoki endlich reagiert und im zentralen Mittelfeld was unternimmt.“

LaDainian: „Das Mittelfeld ist eine Gemeinheit, danke dafür! Die Austria offenbar mit Spielbeginn bereits mit dem Unentschieden zufrieden, anders ist dieses Spiel von denen nicht zu erklären. Bezeichnend das die es nicht schafften unsere Innenverteidiger anzubohren, Moormann war verdammt nervös. Wir einfach zu schwach im Spiel nach vorne oder zu eigensinnig, wenig Bewegung, wenig Ideen. Im Gegensatz zur letzten Partie einfach nicht gut genug. Ljubicic, auch wenn er immer gesucht wird kein Spielmacher – Ullmann wie Knasmüllner eine Gemeinheit. Aiwu bester Mann am Feld, die Schiedsrichter eine Gemeinheit, Martel hätte niemals durchspielen dürfen.“

