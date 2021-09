Rapid-Fans: „Die Akkus der Spieler sollten wieder aufgeladen sein“

Der SK Rapid trifft nach der Länderspielpause in der Bundesliga auf die Admira und will zuhause drei Punkte gegen die Südstädter einfahren. Wir sehen...

Der SK Rapid trifft nach der Länderspielpause in der Bundesliga auf die Admira und will zuhause drei Punkte gegen die Südstädter einfahren. Wir sehen uns an was sich die Fans von diesem Spiel erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Da Oide Bimbo: „Endlich ist die sinn- und freudlose Länderspielpause vorbei, alle Rapidler sind verletzungsfrei retour. Freue mich auf Herzog, aber die drei Punkte bleiben bei uns.“

Schmähbruada: „Freue mich auch schon auf die Partie. Mehr als eine Woche ohne Rapid kann einfach nix! Nach dem Marathonprogramm sollten, speziell bei unserer Offensive, die Akkus wieder aufgeladen sein. Der Admira haben wir zu Hause die letzten Jahre ordentlich eingeschenkt, die sind regelmäßig mit einer Packung heimgefahren. Das erwarte ich mir auch dieses Mal. Für alle Statistiker: Bislang gab es 8 Spiele im neuen Stadion gegen die Mödlinger. 7S-1U-0N bei insgesamt 23:2 Toren.“

Chaostheorie: „Die heurige Admira unter Herzog wirkt aber deutlich kompakter, als jene der letzten Jahre. Wäre sehr vorsichtig mit Prognosen von klaren Siegen gegen die Admira – das Gleiche werden sich die Dosen vor dem hart erkämpften 1:0-Sieg gegen diese Admira gedacht haben. Gehe auch von einem Rapid-Sieg aus, aber mehr als ein Tor Unterschied würde mich überraschen.“

MarkoBB8: „Ich bin auch der Meinung, dass es knapp wird, wir haben schon länger niemanden paniert. Im Gegenteil, wir haben gegen Hartberg und Altach verloren und gegen die Austria X gespielt. Die Admira sehe ich nicht schwächer als diese drei Mannschaften.“

ton1z: „Wir brauchen zwar dringend Punkte, würde aber trotzdem Kara und Fountas eine Pause geben und mal Kitagawa von Beginn an bringen – gegen die Austria war er nicht so schlecht. Auf Ballo bin ich gespannt und ob Aiwu schon im Kader ist und vor allem statt wem!“

chris843: „Alles in allem hoffe ich auf einen Sieg, wird aber ein harter Kampf. Die Admira ist unter Herzog definitiv eine Klasse besser als letzte Saison. Die haben auch gute Spieler geholt und eingebaut.“

Silva: „Ich würde davon ausgehen, dass man ohne die beiden Neuen spielen wird. Die werden beide frühestens Mittwoch das erste Mal mit der Mannschaft trainieren, weil sie noch bei der U21 spielten. Da werden sie dann auch noch ein wenig regenerieren müssen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass nicht mal beide im Kader sind.“

Kitz3006: „Ich denke man kann Kitagawa ruhig mal wieder eine Chance von Beginn an geben. Kara war jetzt beim Team und auch wenn er nicht besonders viel gespielt hat, ist das doch kräftezehrend. Der braucht in meinen Augen einmal ein Spiel Pause. Fountas in der Spitze und dahinter ein Kita wäre mal sehr interessant.“

RapidDevelopment: „Von 0 auf 100 die Neuen zu bringen, die gerade einen Lehrgang absolviert haben, halte ich für unrealistisch. Admira ist vielleicht ein etwas günstigerer Gegner – ich würde hier die Spieler bringen, die wieder mehr Rhythmus brauchen und sie dann ersetzen je nach Performance.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Bundesliga-Spiel zwischen dem SK Rapid und der Admira.

