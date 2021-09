Rapid-Fans: „Die Mannschaft hat getan was sie konnte“

Der SK Rapid verlor gestern das Auswärtsspiel gegen RB Salzburg mit 0:2, wobei der erste Gegentreffer in der 79. Minute nach einer umstrittenen VAR-Entscheidung...

Der SK Rapid verlor gestern das Auswärtsspiel gegen RB Salzburg mit 0:2, wobei der erste Gegentreffer in der 79. Minute nach einer umstrittenen VAR-Entscheidung per Elfmeter fiel. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Ernesto: „Sehr bitter, das muss einfach gesagt werden. Man kämpft mit allem was zu Verfügung steht und liefert eigentlich ein gutes Spiel ab, das sich auf jeden Fall einen Punkt verdient hätte und dann wird so ein Elfer gegeben. Aber wir haben einfach das Problem, dass momentan das Pech auf unserer Seite ist. Das wird sich wieder ändern, ich bleibe optimistisch, weil es klare Gründe gibt. die Mannschaft lebt, fightet und spielt diszipliniert. Das Verhältnis mit dem Trainer stimmt offensichtlich. es werden wieder andere Zeiten kommen.“

mrneub: „Typisches RB-Spiel. Brav mitgehalten phasenweise und dennoch verloren. Jetzt zählt´s, die nächsten Spiele müssen sitzen. Cup-Aufstieg und sechs Punkte in der Liga, so kanns nicht weitergehen.“

Barnstormer: „Erwartet hat wohl eh niemand was. Dennoch mal wieder sehr ärgerlich, im Zweifelsfall halt immer pro Salzburg wie man es schon seit Jahren kennt. Soll die Bundesliga ihnen den Teller bereits jetzt überreichen, ob jetzt der im Juni ist eh schon egal. Unsere Offensive ist halt auch voll außer Form, da geht nix. So schwach waren wir noch nie vorne.“

grubi87: „Also wenn das Elfer war, gibt es zehn pro Spiel, aber als man Hameter die Chance gab gegen uns zu entscheiden war klar es wird ein Elfer.“

Gascoigne: „Ich bin ja nicht als Didi-Fanboy bekannt, finde aber, dass er gestern unter den bekannten Umständen und dem aktuellen Zustand der Mannschaft die richtige Taktik und das richtige Konzept gewählt hat. Und ich bin auch sicher, dass wir ohne den VAR-Elfer (meiner Meinung nach kann aber muss man den nicht geben) gestern mit einem X nachhause gefahren wären…Dramatisch bleibt dennoch, wie schlecht wir Umschaltmomente ausspielen (bereits gegen Genk kritisiert) und unverständlich bleibt für mich, wieso man bei dieser Taktik 90 Minuten mit Kara spielt. Auch wenn die logische Wahl Fountas offenbar verletzt war, haben wir noch immer einen Kitagawa, der ganz vorne spielen könnte.“

Adversus: „Der VAR braucht gut vier Minuten und dann gibt es diese Zeit als Nachspielzeit, Wechsel etc. werden ignoriert, es ist unfassbar.“

AntiPessimist: „Hut ab vor dieser kämpferischen Leistung so möchte ich Rapid immer sehen. Defensiv eine sehr starke Leistung der gesamten Mannschaft. Hervorheben möchte ich aber wieder mal Greiml und vor allem Aiwu, der für mich der Hauptgrund für unsere neugewonnene Kompaktheit im Zentrum ist. Kommen wir zum Unschönen: wir sind offensiv im letzten Drittel nicht existent. Wir schaffen zwar schöne Passstafetten aber danach ist das absolut plan- und konzeptlos…In Summe sehe ich eine Leistung und Ergebnis das in normalen Zeiten gegen RBS als Erfolg gewertet werden müsste. Nachdem wie uns aber eine Niederlagenserie gegen die „Kleinen“ gegönnt haben, ist diese heroische Niederlage natürlich trotzdem ein weiterer Zeigerschlag Richtung Punkt 12!“

LiamG: „Wennst fünf Minuten brauchst bis fünf Schiedsrichter am Bildschirm einen Elfer erkennen, ist es keiner. Scheiß-VAR.“

Tommyboy: „Tja, war sogar besser als erwartet, was soll’s? Natürlich ärgerlich mit dem VAR, mit bisschen Glück wäre heute ein Punkt drinnen gewesen. Aber man kann durchaus mitnehmen, dass die Leistung gegen Genk und auch heute keine schlechte war, wenn man es objektiv betrachtet. Denke die nächsten Wochen werden wir uns durchaus erfangen und wieder gewinnen/Punkten.“

andy69aut: „Schon zum zweiten Mal ein eigentlich solides Spiel durch eine einzige blöde Aktion vergeigt. Naja, Mund abputzen…“

steveme: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, unter den Umständen so ein Spiel, passt schon. Ullmann, Kara, ich möcht mich fast entschuldigen, die sind schon mit Herz dabei und geben alles. Die Taktik war perfekt, so hat Frankfurt damals gegen sie gewonnen, so musst du auch spielen und wenn wir vorne wieder mehr auf die Reihe kriegen dann wird das ein enges Spiel für die Bullen. Ohne Elfer machen die uns kein Tor, dabei bleib ich. Das Blatt wird sich wieder wenden, im Moment läuft alles gegen uns aber solche Phasen gibts.“

Lichtgestalt: „Es gibt wenig zu kritisieren, die Mannschaft hat getan, was sie konnte. Der Sieg der Dosen geht in Ordnung, inhaltlich und auch wegen des letztlich korrekten Elfmeterpfiffes. Wie das hingegen abgelaufen ist (und dass die vier Minuten Nachspielzeit ein noch zu thematisierender Skandal sind) steht auf einem anderen Blatt.“

Exilgrüner: „Was hat man davon, dass man hinten ganz gut gestanden ist? Wieder mal nix, weil ein individueller Aussetzer wieder einmal wie gegen Genk das Spiel entschieden hat. Die erbärmliche Passquote, die vielen Fehler in den ohnehin rar gesäten Umschaltmomenten runden das traurige Bild das Rapid derzeit abgibt ab. Der Plan war von Anfang an mit vollen Hosen irgendwie das X zu ernudeln, nach dem 1:0 hat man direkt die Ratlosigkeit in Didi’s Augen gesehen. Das ist zu wenig, andere Teams stellen sich da cleverer an aber wenn die taktische Ausrichtung schonmal Angsthasenkick eintrichtert, dann wird genau das geliefert. Kommende Woche warten die in Topform befindlichen Grazer, der nächste erwartbare Bauchfleck. Alle Felle scheinen schon nach nicht einmal 10 Runden davon zuschwimmen , aber statt zu handeln wird dem unwürdigen Treiben tatenlos zugeschaut.“

Fox Mulder: „Tolle kämpferische Leistung, leider hat diese nicht gereicht. Die Mannschaft ist auf jeden Fall in Takt und Didi hat die richtige Taktik gewählt.“

