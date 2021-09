Rapid-Fans: „Die Zeit der Ausreden muss vorbei sein“

Der SK Rapid verlor das Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm mit 0:3 und liegt damit nach neun Runden punktegleich mit der WSG Tirol auf...

Der SK Rapid verlor das Meisterschaftsspiel gegen den SK Sturm mit 0:3 und liegt damit nach neun Runden punktegleich mit der WSG Tirol auf dem letzten Tabellenplatz. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu der Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

andy69aut: „Bin mit dem Spiel von Rapid heute komplett zufrieden. Gut gekämpft, die Lücke zwischen Sechsern und Offensive geschlossen, zweite Bälle oft gewonnen, und zeitweise war da echt guter Spielfluss. Graz einfach abgezockter. Die haben die big points gemacht, wir nicht. Wenn mich wirklich was anstinkt sind es die Partien gegen Admira, Hartberg und Altach. Die hätten wir alle gewinnen müssen – und die Aussetzer muss man dann doch auch den Spielern anrechnen. Hätten wir die gewonnen wären wir jetzt ex aequo zweiter mit Sturm.“

Ipoua #24: „Rapid-Fan sein ist nicht immer leicht, aber durch diese schwierige Phase müssen wir jetzt durch und das geht am besten, wenn alle gemeinsam am selben Strang ziehen. Ich denke auch, dass wir mit Didi weitermachen sollten. Jetzt rennts einmal ordentlich schlecht – na und? Es gehört eben dazu, auch wenn es keiner hören will. Es liegt bis Platz 3 alles sehr eng beisammen, da kann sich innerhalb von zwei bis drei Spieltagen wieder viel drehen. Man braucht einfach ein richtiges Erfolgserlebnis damit das Selbstvertrauen wieder einkehrt.“

mrneub: „Didi, danke für die letzten drei Jahre aber es geht nicht mehr.“

Fox Mulder: „Sturm in allen Belangen die bessere Mannschaft. Wir spielen es zu oft zu kompliziert und zu langsam. Sturm befindet sich in absoluter Topform.“

Hütteldorfer94: „Wie tief wollen wir noch sinken? Wie viele Demütigungen brauchen wir noch, bis der Verein die Konsequenzen aus unserer Talfahrt zieht?“

Rapidmaniac: „Das war eigentlich eine der besten Saisonleistungen und das Match hätte von den Chancen her auch 3:3 ausgehen können. Einen Sieg gegen Sturm konnte man nicht unbedingt erwarten, deswegen wird Didi auch weiterhin Trainer bleiben. Die nächsten 3-4 Runden werden entscheidender sein.“

LiamG: „Meine Herren, 8 Punkte aus 9 Spielen sind viel zu wenig – Vorletzter und Minus-Tordifferenz. Ich will keine Ausreden hören, dass der VAR oder der Schiri oder die vielen Spiele… Das darf nicht passieren in diesem Verein. Mir völlig wurscht was, aber es muss sich etwas ändern. Es ist einfach nur noch peinlich.“

Sheizzn: „Ich bin so leer. Diese Rapid zehrt echt jede Restenergie aus den Sonntagabenden.“

schleicha: „Ich fand uns heute eigentlich auf Augenhöhe mit Sturm – wenn wir halt vorne nicht ganz so unfähig wären. Spielerisch eines der besseren Spiele nach vorne und mit die meisten Chancen seit langem – auch wenn Schüsse dann geblockt wurden. Fountas muss ein Tor schießen. Kann zwei machen. Grüll mit einem besseren Abschluss auch. Der Ljubicic Freistoß ins Kreuzeck war eine Weltklasseparade usw… Für mich geht es weiterhin um die kommenden zwei Ligapartien. Werden die gewonnen, dann kann man meiner Meinung nach versuchen bis in den Winter zu kommen (bzw. je nachdem wie gut es läuft in den Sommer). Denn das Problem an der heutigen Partie sehe ich darin, dass bestätigt wurde, dass Rapid sehr wohl ohne Kara gut kicken kann und wir uns da seit Wochen völlig unnötig selbst die Frische nehmen. So ein Auftritt gegen Hartberg & Co. und wir haben 7-9 Punkte mehr aus diesen Heimspielen.“

Volbeat: „Jetzt müssen die Verantwortlichen die Reißleine ziehen und neue Impulse setzen. Die Zeit für Ausreden muss jetzt vorbei sein.“

sulza: „Mich ärgert diese „Naivität“ der Mannschaft. Zuerst manövriert man sich gegen Hartberg & Co in den Zwang, gegen Sturm gewinnen zu müssen. Dann startet man gut in die zweite Halbzeit und statt dem Ausgleich gibt’s das zweite Gegentor. Alles selber eingebrockt.“

schooontn: Das ist dann auch eines jener Spiele bei denen man als Neutraler am Spielfeld jetzt keinen riesigen Unterschied sieht, aber wo es eben bei einer Mannschaft läuft und die andere ein Formtief hat. Fand Rapid eigentlich wirklich nicht schlecht, auch nach dem Rückstand hatte man Gelegenheiten, aber im Moment geht so ein Ball von Fountas halt über das Tor oder der gegnerische Keeper holt einen Ball aus dem Kreuzeck, während der Gegner es bei seinen – wenigen – Gelegenheiten mit dem Selbstvertrauen im Rücken relativ locker flockig runterspielt während man selbst für ein Tor sehr viel investieren muss. Solche Phasen gibt es nun mal, ich habe da aber definitiv keine Mannschaft gesehen, die nicht mehr funktioniert, sich aufgegeben hat oder ähnlich. Das kann mit 1-2 Erfolgserlebnissen auch schnell wieder anders aussehen, zum Glück für Rapid reichen diese 1-2 Siege auch aktuell um wieder im oberen Playoff zu sein.“

