Rapid-Fans: „Kühbauer-Verlängerung absolut verdient, gute Vertragslaufzeit!“

Erwartungsgemäß verlängerte der SK Rapid den Vertrag seines Cheftrainers Didi Kühbauer bis Sommer 2023. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans zur Vertragsverlängerung im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Insider*: „Finde es gut, dass man nicht gleich bis 2025 verlängert. Durch Fehler lernt man ja anscheinend wirklich.“

Boidi: „Verdiente Verlängerung von Didi. Auch wichtig damit bei dem Thema jetzt wieder Ruhe einkehrt. Laufzeit ist optimal, wenn’s so weiter läuft alles gut und man kann in 1 1/2 Jahren wieder reden, wenn’s schief gehen sollte wird die Abfindung im machbaren Rahmen sein.“

Phil96: „War zu Beginn wirklich kein Fan von seiner Bestellung, aber Didi leistet sehr solide Arbeit in einer wirklich schwierigen Phase. Die Verlängerung ist absolut verdient, auch die Laufzeit passt so, selbst wenn’s schief geht ist das kein wahnsinniges Risiko. Guter Deal für alle Seiten (soweit ma das von außen halt beurteilen kann).“

grubi87: „War auch zu Beginn ein Didi-Kritiker, aber die Verlängerung hat er sich verdient. Auch die Laufzeit ist vernünftig!“

GrimCvlt: „Zum jetzigen Stand die einzig richtige Entscheidung. Mögen wir es auch in den nächsten beiden Jahren so sehen. Ich freu mich drauf!“

Feanor: „Es wäre die längste Amtszeit eines Rapid-Trainers seit Robert Körner 1966 sofern er den Vertrag erfüllt.“

Wuifal: „“Bekannt san mia ois vabissane Horde“… dieses Zitat von Don Didi aus unserer Hymne hat er dem Verein wieder eingeimpft. Ich freue mich sehr für Didi, aber auch für uns als Verein, dass so eine Spielerlegende es geschafft hat, Rapid wieder zu Rapid zu machen. Der auf Didi folgende Satz in der Hymne: „De sie stoiz RAPIDLER nennt“ spiegelt wohl unser aller Gefühl wider, wenn wir unsere Mannschaft derzeit (leider nur im TV) auflaufen sehen. Danke dafür Didi, ich hoffe wir können mit Zoki und dir einen Titel feiern – ihr hättet es verdient!“

Doena: „Ich bin zwar immer noch ein Fan der Ein-Jahres-Verträge bei Trainern, aber ich denke durchaus, dass sich Didi auch zwei Jahre verdient hat, wenn ihm das wichtig war. Mögen die nächsten zwei Jahre mindestens so erfolgreich werden wie die letzten beiden!“

oestl: „Einen erfolgreichen Europacup und vielleicht ein Cupsieg oder so… dann bekommen wir in 1,5 Jahren auch noch eine Ablöse für den Don. Das wünsche ich uns allen!“

Da Oide Bimbo: „Sehr gute Entscheidung, der richtige Trainer zur richtigen Zeit. Die Stimmung im Verein ist durch Zoki/Didi richtig gut. Jetzt auch noch weitere Entwicklungsschritte setzen.“

steveme: „Der Zeitpunkt passt genau, es ist eh ein bissl Unruhe drin, weil einige dann doch eine ungeklärte Zukunft haben. Ich hoffe, das wirkt sich nicht auf die Leistungen, jetzt wo’s drauf ankommt, aus. Dass der Trainer dann eine fixe Größe ist hilft dabei meiner Meinung nach.“

Glaukom2: „Die Verlängerung ist so gekommen wie ich sie erwartet habe. Bin überzeugt, dass er seine Arbeit auf jetzigem Niveau weiterführt und Rapid damit in eine rosige Zukunft führt. Ich kann ihn mir als den österreichischen Streich (Trainer Freiburg) in einigen Jahren vorstellen.“

Zidane85: „Hat er sich erarbeitet und verdient. Alles andere als eine Verlängerung hätte mich überrascht und man muss auch bedenken, dass sich nicht jeder die verbrannte Erde angetan hätte die hinterlassen wurde.“

Doena: „Es ist so ziemlich ausgeschlossn dass Kühbauer ein österreichischer Streich wird, dafür hat Rapid in diesem Land einfach zu viel Bedeutung. In Dortmund oder so könnte sich ein Streich ja auch unmöglich auf Jahre (Jahrzehnte) halten. Ich tippe eher dass spätestens nach den zwei Jahren hier Schluss ist, vermutlich schon früher. Nachdem Glasner/Hütter/Hasi gute Arbeit leisten in Europa kann ich mir durchaus vorstellen dass Kühbauer bei guten Erfolgen mit Rapid diese Welle nutzen kann, um wo im Ausland unterzukommen, genauso gut kann ich mir aber vorstellen, dass Rapid jetzt in ein bekanntes Loch fällt, wo man mit Kühbauer nicht mehr herausfindet und man sich trennen wird. Ein Szenario wonach in zwei Jahren alle Parteien wunschlos glücklich sind und Kühbauer wieder hier verlängert, ist in meinen Augen schwer vorstellbar.“

