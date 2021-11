Rapid-Fans: „Echt bitter, dass heute ein Geisterspiel ansteht“

Der SK Rapid trifft heute in der Europa-League-Gruppenphase auf West Ham United, doch die Freude ist ein wenig getrübt. Aufgrund des Lockdowns dürfen nämlich...

Der SK Rapid trifft heute in der Europa-League-Gruppenphase auf West Ham United, doch die Freude ist ein wenig getrübt. Aufgrund des Lockdowns dürfen nämlich keine Zuschauer ins ansonsten ausverkaufte Stadion pilgern, sodass die Anhänger einen der ganz großen Saisonhöhepunkte verpassen werden. Wir wollen uns anschauen was sich die Fans vor dieser Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Aufstiegsmäßig gesehen bringt uns ein X eigentlich nur dann etwas, wenn Genk zeitgleich in Zagreb gewinnt. Bei einem X von uns und einer Niederlage/Unentschieden der Belgier in Kroatien müssen wir sowieso am letzten Spieltag bei ihnen gewinnen. Viel wird einfach davon abhängen wie ernst West Ham das Spiel nehmen wird. Gegen die absolute Einser-Elf sowie die 1B-Elf traue ich uns trotz Europacup und Heimspiel leider wenig zu.“

Grüner-Wiener: „Wäre mal wieder Zeit für eine Überraschung. Irgendwie einen Sieg ernudeln wäre ein Traum.“

Wolti: „Steffen Hofmann als Spielertrainer nach nominieren – er wird in der 80. Minute eingewechselt und verwandelt in der 87. Minute einen direkten Freistoß zum 2:1… Ein schöner Traum der leider nicht eintreten wird. Realität: Wir werden irgendwie ein Unentschieden erkämpfen oder wieder bitterlich und knapp verlieren.“

valderama: „Wenn ich nur kurz den Gedanken zulasse, dass ich nicht dabei sein darf, geht mir das Geimpfte auf.“

Silva: „Ich war und bin von West Ham grundsätzlich nicht angetan, aber die Tatsache, dass wir um ein Spiel in einem ausverkauften Haus mit wahrscheinlich guter Stimmung umfallen, tut schon ordentlich weh.“

since-1899: „Wir haben nur eine Chance, wenn uns West Ham massiv unterschätzt, einen schlechten Tag erwischt und wir gleichzeitig über uns hinauswachsen. Das alles ist möglich, damit sollte man aber nicht rechnen. Nüchtern betrachtet ist die Partie leider von den kommenden letzten fünf Spielen bis zur Winterpause (danach folgen Ried, das Derby, Genk und Admira) das unwichtigste.“

Kitz3006: „Es ist echt tragisch, dass wir gerade gegen den nominell stärksten Gegner in der Europa Legaue und im Derby keine Zuschauer haben dürfen. Hoffe trotzdem auf einen Erfolg. Ein X traue ich uns zu.“

Green_White Anfield Devil: „Mit dem Hexenkessel Weststadion hätte ich uns einen Sieg zugetraut, so wirds wahrscheinlich eine unspektakuläre Niederlage.“

Boidi: „West Ham schont wahrscheinlich einige Spieler, da der Fokus klar auf City am Wochenende liegt und sie durch sind. Bei uns ist sowas wie eine leichte Aufbruchstimmung durch den Trainerwechsel zu spüren. In einem vollen Weststadion wäre unter diesen Voraussetzungen was gegangen. So rechne ich mit einer Niederlage.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Europa-League-Spiel zwischen dem SK Rapid und West Ham United.

