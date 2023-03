Rapid-Fans: „Ein klassisches 6-Punkte-Spiel“

Der SK Rapid trifft heute in der österreichischen Bundesliga auf die WSG Tirol und will mit drei Punkten das obere Playoff fixieren. Wir wollen...

Der SK Rapid trifft heute in der österreichischen Bundesliga auf die WSG Tirol und will mit drei Punkten das obere Playoff fixieren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von ihrer Mannschaft erwarten, die zuletzt gegen RB Salzburg 80 Minuten sehr gut mithielt, dann aber unterging. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

miffy23: „Dieses Spiel sowie die zwei Cupspiele sind wohl die wichtigsten der Saison. Oberes Playoff fixieren, Cup gewinnen, im oberen Playoff befreit und ohne Druck schauen, was man rausholen kann.“

Boidi: „Ganz wichtiges Spiel. Mit einem Sieg kann man ohne zusätzlichen Druck zum Derby fahren. Bin gespannt wie die Zentrale ausschauen wird. Greil-Petrovic (oder Knasi)-Kerschbaum ist schon eine ziemlich körperlose Zentrale. Der Ausfall von Auer schwächt uns offensiv auf jeden Fall. Bin gespannt wie Moormann das im Zoki-System macht.“

chrisbond: „Ein klassisches 6-Punkte-Spiel. Mehr gibts dazu nicht zu sagen.“

Hugo_Maradona: „Ich weiß, es ist eine komplett andere Partie, aber wenn wir konzentriert und so fokussiert wie gegen RB Salzburg auftreten, kann es an den 3 Punkten keinen Zweifel geben.“

Jackson: Bei zwei Niederlagen gegen die WSG und gegen die Austria sind wir im unteren Playoff. Klar, ich hoffe und glaube, dass das nicht passieren wird, und der Blick muss sowieso nach oben gehen, aber es wäre fatal das obere Playoff schon als fix anzusehen. Die Wattens Partie wird unglaublich wichtig, wenn wir da verlieren ist Feuer am Dach, weil ein Derby um das obere Playoff brauch ich eigentlich nicht.“

Phisch1981: „Im Stadion gegen RBS…das war Rapid am Feld und auf den Rängen. Und ich bin überzeugt, dass die Mannschaft genauso wie wir Fans genau da wieder anschließen, d.h. am Sonntag muss das obere Playoff mit einem Heimsieg fixiert werden.“

Schleicha: „Bin gespannt wie wir mit der Spielweise der WSG umgehen werden. Verkühlen brauchen wir uns da hinten nicht, aber gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass wir ihnen 3+ Tore schießen können mit einer halbwegs stabilen Offensivleistung. Unsere Bank macht halt leider Sorgen – ich würde in diesem Fall ein paar von den Amateuren mitnehmen je nachdem wer uns dann auch wirklich fehlt z.B.: Bajlicz und Wydra die massiv aufzeigen in der 2. Liga. Am Ende des Tages aber völlig egal wie – aber gewonnen muss das Ding werden.“

miffy23: „Pikantes Detail: mit zwei Siegen gegen WSG und Austria würden wir nicht nur das obere Playoff fixieren, sondern könnten die Veilchen mit etwas Glück (WSG müsste Sturm besiegen, Klagenfurt zumindest einen Sieg holen) vielleicht sogar ins untere Playoff verbannen.“

harry1312: „Grundsätzlich ist ein Sieg gegen die Tiroler natürlich mehr oder weniger Pflicht. Offensiv sind sie zwar gar nicht so schlecht aufgestellt, aber defensiv doch ziemlich verwundbar. Ich rechne da Stand jetzt schon mit einem ungefährdeten Sieg mit zwei, drei Toren Unterschied.“

SCR1978: „Vom Gefühl her wird es eine zache Partie werden, es steht ja schon einiges auf dem Spiel und ich vermute mal, dass eine gewisse Nervosität bei beiden Mannschaften vorhanden sein wird.“

MiKa7*8: „Bis gestern ist mir die Niederlage gegen Red Bull noch nachgehangen. Es ist zwar der Gegner, gegen den man einen Sieg am wenigsten erwarten kann, aber eine Niederlage, vor allem so wie sie stattgefunden hat, am meisten Schmerzen bereitet. Zumindest bei mir ist das so. Seit gestern steigt die Vorfreude aufs Spiel und den Stadionbesuch und spätestens morgen kann ich es dann kaum mehr erwarten. 3 Punkte sind Pflicht!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid und der WSG Tirol.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!