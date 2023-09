Rapid-Fans: „Es wird wahrscheinlich wieder nicht reichen“

Nach dem enttäuschenden Ausscheiden gegen die ACF Fiorentina wartet der nächste schwere Gegner auf den SK Rapid, denn die Hütteldorfer treten auswärts gegen Serienmeister...

Nach dem enttäuschenden Ausscheiden gegen die ACF Fiorentina wartet der nächste schwere Gegner auf den SK Rapid, denn die Hütteldorfer treten auswärts gegen Serienmeister Red Bull Salzburg an. Was erwarten sich die Rapid-Fans von ihrer Mannschaft, die einerseits einige Ausfälle zu verkraften hat, andererseits nach der Partie in Florenz vielleicht auch schwere Beine haben wird. Ist trotzdem ein Punktegewinn drinnen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schleicha: „Rechne mit einer guten Leistung aber null Punkten. Die sind gut drauf, bei uns fehlt mit Burgstaller der einzige seriöse Stürmer, so wie der beste Innen- und Rechtsverteidiger.“

LiamG: „Mund abwischen und so wie gegen die Italiener spielen. Mit der Mannschaft ist auch in Salzburg was drin.“

Fox Mulder: „Mal schauen, wie weit wir tatsächlich schon sind.“

rabbitmountain: „Ohne dem Fiorentina-Spiel hätte ich uns da durchaus was zugetraut. Jetzt fürchte ich, dass uns ein bisserl die Luft ausgehen könnte und es am Ende mal wieder nicht reichen wird für einen Punkt bzw. Überraschungssieg.“

TheMichii: „Aufstellung wird interessant werden. Hoffentlich die gleiche Elf wie gestern nur mit Bajic anstatt Mayulu.“

hyks: „Salzburg natürlich klarer Favorit aber wie wir bis jetzt gegen Favoriten aufgetreten sind, macht mir Mut. Es wird auch ein wenig der Fitnesszustand eine Rolle spielen. Ich hoffe dennoch, dass wir was mitnehmen können. Mit einem Punkt auswärts könnte ich gut Leben.“

Crüehead: „Red Bull kann ich noch gar nicht einschätzen heuer, hatten ja kaum ernstzunehmende Gegner. Aber sind sicherlich über uns zu stellen. Niederlage wäre mit Blick auf die Tabelle halt kacke. Ein Sieg könnte Florenz vergessen machen.“

DonAndres: „Wieder mal ein Ausflug ohne Aussicht auf Punkte, da gibt’s nix zu holen. Mit den Ausfällen noch dazu.“

RapidWien07: „Salzburg von der Qualität als Mannschaft sicher nicht schlechter als Fiorentina. Bin auf die Ausrichtung gespannt und ob man ein wenig gelernt hat aus dem oberen Playoff vom letzten Jahr.“

Lucifer: „Ein Spiel wo man eigentlich nur überraschen kann. Müdigkeit darf noch kein Thema sein, der Rest ist wie immer gegen Salzburg eine Sache der Tagesverfassung. Wie auch gegen die Fiorentina haben wir im Grunde nichts zu verlieren, immho einfach befreit aufspielen ohne Druck und vor allem ohne Angst.“

FloRyan: „Wie das WSG-Spiel wird das von der Psyche her ein sehr schwieriges Spiel für die Mannschaft. Man hatte das große Highlight Fiorentina, mit einer realistischen Chance aufzusteigen, ist ausgeschieden und nun gehts wieder zurück in den Alltag. Und weil das nicht reicht, auswärts zum Ligenkrösus. Der zwar nicht brilliert, aber dennoch bisher jedes Spiel gewonnen hat.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen RB Salzburg und dem SK Rapid.