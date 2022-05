Rapid-Fans: „Gute Leistung der Notelf, aber Platz 3 ist jetzt weg…“

Der SK Rapid verlor mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft nach einem passablen Fight mit 0:1 gegen RB Salzburg. Da die Wiener Austria gegen Austria...

Der SK Rapid verlor mit einer stark ersatzgeschwächten Mannschaft nach einem passablen Fight mit 0:1 gegen RB Salzburg. Da die Wiener Austria gegen Austria Klagenfurt mit 2:1 gewann, liegen die Hütteldorfer nur noch auf Platz 4 und können in der kommenden Runde sogar auf den fünften Platz zurückrutschen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum gestrigen Spiel und der aktuellen Situation sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Mit weniger Pech und Unfähigkeit wäre da heute zumindest ein Unentschieden drinnen gewesen.“

TomTom90: „Naja, wer von neun Spielen im oberen Playoff nur zwei gewinnt, braucht sich nicht wundern, wenn er nicht Dritter wird. Gute Partie heute trotz der vielen Ausfälle, die Truppe hat Potenzial unabhängig davon auf welchem Platz wir die Saison beenden. Bin froh, wenn diese Seuchensaison vorbei ist. Im oberen Playoff zuhause 6 von 15 Punkten ist halt einfach viel zu wenig, wenn man Dritter werden will. Wir haben es einfach selber verschissen. Ich hoffe, dass man im Verein daraus lernt. Auch ein Zoki. Denn an der Situation, dass man gerade im Winter Leistungsträger verkaufen muss, um noch Geld zu bekommen, hat er leider auch eine große Schuld.“

grubi87: „Tja, brav gekämpft, aber Platz 3 ist dahin. Austria hat alles richtig gemacht und gezeigt, dass sie Endspiel können. Wir nicht.“

Green_White Anfield Devil: „Arase muss ich echt positiv loben. Ist seit Wochen offiziell weg und kämpft bis zum Schluss, Respekt. Das machten nicht viele bei uns.

Phil96: „Unsere beste Partie gegen die Dosen seit langem, aber am Ende halt trotzdem wieder nix. Dass die falschen Violetten gewonnen haben und Sturm scheinbar die Saison beendet hat, passt ins Bild.“

Homegrower: „Vom Einsatz und Kampf kann man heute keinen Vorwurf machen, wir stehen halt nicht immer gut, spielen nicht immer ordentlich raus, ist auch der Qualität geschuldet. Wenn man sich die Startelf und die Bank ansieht war das eine sehr annehmbare Leistung. In Summe muss man mit dem aktuellen Stand leben, ich hoffe, dass wir in der neuen Saison die Balance wieder finden, die jungen Wilden zu integrieren, aber trotzdem in die Breite besser aufgestellt zu sein. Natürlich beißt sich hier die Katze schon wieder in den Schwanz, Platz 3 so früh wie möglich zu fixieren hätte eine andere Planung erlaubt als das Zitterspiel möglicherweise Fünfter zu werden.“

Manuel20: „Gratulation an die Mannschaft, normal musst mindestens ein X holen, hätte wohl niemand gedacht. Dass es so ausgeht wie immer ist eh schon logisch. Dass Klagenfurt noch verliert, obwohl sie in der Schlussphase 100 Chancen haben, ist das i-Tüpfelchen, ich bin bedient.“

Irgendeiner: „Mit weniger Pech hätten wir uns mit dem Rapid-liken Spiel durchaus einen Punkt holen können. Wir können auf die Spieler stolz sein, Feldhofer hat die richtige Aufstellung und Ausrichtung gefunden. Ein guter Grundstock an jungen Spielern ist da, das gibt mir Zuversicht für die nächste Woche, wo vermutlich der Stamm wieder kompletter sein wird. Aufstehen, Abputzen und weitermachen.“

Stanley-Stiff: „Platz 3 jetzt erstmal weit weg. Eine echte Knackwatschn wäre das, wenn wir den nicht holen. Überhaupt in dieser riesigen anstehenden Umbruchs- und Übergangsperiode, im Sommer. Einfach richtig Oasch. Jetzt musst und kannst nur mehr hoffen, wir haben es nicht mehr selbst in der Hand, das noch zu richten.“

RapidWien07: „Platz 3 hat man nicht heute verloren, da waren einfach zu viele schlechte Spiele dabei im oberen Playoff.“

gw1100: „Unglaublich wieviel Pech wir haben, das gehört eigentlich verfilmt. Spielst mit der Notelf von der Notelf, machst eine echt, echt starke Partie, schießt so oft wie selten zuvor gegen RB aufs Tor, triffst in drei Sekunden zweimal die Stange und verlierst alles.“

Starostyak: „Bei einer Bilanz von 2-3-4 im OPO, wo noch dazu ein Sieg gegen den WAC sehr schmeichelhaft war, darf man sich über potentiell Platz 5 in der Endabrechnung nicht wundern. Das Spiel war wie viele gegen Salzburg, gut mitgespielt, das Quäntchen Glück und ein wenig Klasse haben gefehlt, deshalb knapp verloren. Mehr gibt es nicht zu analysieren aus meiner Sicht.“

