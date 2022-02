Rapid-Fans: „Hoffentlich schummeln oder zaubern wir uns ins Achtelfinale“

Der SK Rapid trifft heute auswärts auf Vitesse Arnheim und will nach dem 2:1-Auswärtssieg den Aufstieg ins Conference-League-Achtelfinale fixieren. Wir wollen uns ansehen was...

Der SK Rapid trifft heute auswärts auf Vitesse Arnheim und will nach dem 2:1-Auswärtssieg den Aufstieg ins Conference-League-Achtelfinale fixieren. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans vor dem heutigen Spiel in den Niederlanden erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Die Chancen stehen aus meiner Sicht bei 50:50. Zu unserem Glück gibt es die Auswärtstorregel mehr.“

revo: „Die Frage wird sein, ob man hinten drinstehen will und dann Konter fährt, ähnlich wie gegen Salzburg, nur besser, da der Gegner nicht ganz so stark ist, oder ob man mitspielen möchte und nicht nur auf Ergebnis halten spielt.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Bin jedenfalls jetzt schon nervös und hoffe wir schummeln (oder zaubern) uns ins Achtelfinale. Da wird es am Donnerstag nicht wenige Bier benötigen um die Nerven zu beruhigen.“

phy: „Angesichts Vintesses Unsicherheit in der Verteidigung und Rapids momentaner Unfähigkeit ein ordentliches Ballbesitzspiel aufzuziehen ist Kitagawa meiner Meinung nach die deutlich bessere Wahl als Demir oder Knasmüllner, denn das Pressing der beiden ist überschaubar.“

Jonny Weissmüller: „Schon krass in welche Probleme wir schlittern durch die Stoijkovic-Sperre. Arase oder Schick als Rechtsverteidiger wird ganz großes Kino, auch gegen die WSG. Wir haben echt null Alternativen, auch auf links. Was wenn Auer ausfällt, wer soll da Dampf nach vorne machen?“

RapidWien07: „Wichtig wird sein aktiv zu sein, wenn wir es wie gegen Salzburg anlegen werden wir nicht aufsteigen. Vitesse hat eindeutig bewiesen, dass sie große Mängel in der Defensive haben – umgekehrt können sie offensiv schon was.“

Green_White Anfield Devil: „Bitte so eine Anfangsviertelstunde wie gegen Luhansk auswärts. Genk hat schon einige Lebensjahre gekostet. Aber im Notfall solls halt wieder so sein.“

rauchi1899: „Wäre echt wieder mal ein kleiner, feiner Erfolg in ein Europacup Achtelfinale aufzusteigen. Hier sind ja auch keine Nasenbohrer unterwegs, sondern Teams auf Augenhöhe und ähnlichem finanziellen Background (mit Ausreißern in beide Richtungen) wie wir. Gegner wie Vitesse, Rangers, Spartak, Slovan finde ich persönlich viel leiwander als so manchen Protzklub in der Champions League. Natürlich würden wir die Schwammerlliga inkl. finanziellem Booster mit Handkuss nehmen. Sportlich wäre diese jedoch (wahrscheinlich) relativ wertlos. Was ich eigentlich damit sagen möchte. Ich freu mich auf heute und einen großen Kampf unserer Burschen. Spielerisch wirds noch ein bisschen dauern bis das System Feldhofer greift.“

weizi72: „Da wir sehr auswärtsschwach sind, habe ich jetzt schon Bauchweh vor heute Abend. Wir haben erst drei Mal in dieser Saison auswärts gewonnen- Luhansk, Genk und Admira. Dafür halt zwei Mal international. Wäre schon mit einem dreckigen Unentschieden sehr zufrieden. Bitte spielt mal über 90 Minuten einen guten Fußball!“

