Rapid-Fans: „Spiele gegen den LASK sind eine Wundertüte“

Der SK Rapid trifft heute auf den LASK, sodass es zu einem Treffen zwischen den alten Freunden und Kollegen Didi Kühbauer und Zoran Barisic kommt. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dieser durchaus interessanten Konstellation erwarten? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

miffy23: „Ein vorentscheidendes Spiel meiner Meinung nach, will man das obere Playoff erreichen, geschweige denn irgendeinen Funken einer Chance auf Platz 3 erhalten.“

Lichtgestalt: „Spiele gegen den LASK sind immer irgendwie ein bissl eine Wundertüte. Wir haben schon extrem gut gespielt und trotzdem verloren, wir waren 90 Minuten unterlegen und haben trotzdem 1:0 gewonnen, keine Ahnung wie das ausgeht. Von der Formkurve her eine Niederlage, aber man wird sehen inwieweit die ersten Anzeichen von Barisic‘ Spielplan gegen Lustenau und hartberg dem aktuellen Zustand des Gegners oder tatsächlichen ersten Schritten Richtung einer Verbesserung geschuldet waren.“

Chaostheorie: „Sieg oder unteres Playoff. Unmöglich wäre ein Sieg gegen die sicher nicht, der Gegner ist sehr volatil in seinen Leistungen. Würde die Chancen auf 50:50 schätzen.“

hinterholz75: „Die 3 Punkte wären Pflicht. Ich finde wir haben leider eine zu langsame Verteidigung. Hier haben wir einiges an Qualität verloren durch den Abgang von Aiwu und Greiml. Dibon wird wieder zu seiner alten Stärke finden. Mein Tipp 3:1 Sieg.“

AC58: „Es kommen jetzt die Spiele, in denen man froh sein muss, wenn man die Hälfte davon gewinnt und die andere Hälfte verliert. Mehrere Unentschieden wären noch schlechter. Wir haben es verabsäumt, uns in den letzten Runden einen kleinen Polster zu verschaffen. Jetzt wird es bestenfalls ein Eiertanz bis zum Schluss. Wattens und Klagenfurt punkten sehr stabil. In deren direkten Duellen müssen wir auf Unentschieden hoffen.“

b3n0$: „Sofern die Anfangsphase nicht verschlafen wird, ist ein Punktezuwachs drin. Der LASK ist – ähnlich wie wir – auswärts gefühlt stärker als daheim und allzu oft sind uns die Big Points gegen die stärkere Konkurrenz zuletzt nicht gelungen. Wäre angesichts der Fakten mit einem X nicht unzufrieden. Nicht verlieren ist in diesem Spiel wichtiger als zu gewinnen.“

Indurus: „Kühbauer wusste wie man gegen den LASK spielen muss. Zoki weiß wie man gegen Kühbauer spielen muss. Die Partie vom Ferdl in Linz war im Vaduz-Schatten, das wird am Sonntag ganz anders rennen. Ich bin guter Dinge.“

MiTrov: „Wann haben wir das letzte Mal in der Liga eine wichtige Partie gegen eine der Top 4 Mannschaften gewonnen? Ich kann mich nicht mehr erinnern.“

Dogfather: „Zoki ist der bessere Trainer, er durfte jetzt auch schon die ein oder andere Woche mit der Mannschaft arbeiten. Ergo: wir gewinnen das.“

Onlinehv: „Wenn wir ins obere Playoff wollen – ein Pflichtsieg – ansonsten sehe ich es als „vorbei“ an.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem LASK und dem SK Rapid.

