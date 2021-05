Rapid-Fans: „Starke Leistung bis zum ersten Gegentor“

Der SK Rapid verlor gestern gegen RB Salzburg mit 0:2 und wird in den letzten beiden Spielen gegen den SK Sturm und den LASK...

Der SK Rapid verlor gestern gegen RB Salzburg mit 0:2 und wird in den letzten beiden Spielen gegen den SK Sturm und den LASK den zweiten Tabellenplatz verteidigen müssen, da die beiden Konkurrenten gestern ihre Spiele gewannen. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

ppg: „Well, bis zum 1:0 eine sehr gute Leistung, aggressiv und taktisch gut. Hat halt nicht sollen sein.“

steveme: „Naja, gute Leistung von allen, nur Ullmann wirkt schon sehr müde. Schuster und Demir heute mit einer erwachsenen Leistung heute, das passt schon! Ich habe am Anfang geschrieben, dass der Schiri heut nicht so schlecht ist, das muss ich natürlich zurücknehmen. Die, die immer nach mehr Intensität schreien sehen jetzt was passiert wenn wir mit der gleichen Wucht in die Zweikämpfe gehen wie das bei RB Usus ist. Nur geht das halt bei ihnen durch und bei den anderen nicht, und verantwortlich dafür sind die Schiedsrichter, niemand anderer.“

Adversus: „Ich fasse es noch immer nicht das Salzburg keine gelbe Karte gesehen, unglaublich.“

since-1899: „In der 1. Hälfte war es das grundsätzlich das Beste, was wir gegen RB in den letzten Spielen gezeigt haben. Durch einen harmlosen aber unhaltbar abgefälschten Schuss bekommen wir das 0:1. Dafür kann man nichts. Zu Beginn der 2. Hälfte haben wir eine 3:2-Überzahlsituation schlampig, unkonzentriert, ja einfach schlecht zu Ende gespielt. Aus dieser Situation muss zumindest eine Topchance resultieren. Im Gegenzug bekommen wir das 0:2, und das war es dann auch.“

SandkastenRambo: „Rapid hat teilgenommen am Unterricht und war stets bemüht.“

servasoida: „Im Großen und Ganzen eine ganz gute Leistung, in Halbzeit 2 halt leider nachgelassen. Koya war in der ersten Hälfte sehr gut im Pressing und hat auch gefährliche Situationen eingeleitet aber er und wie alle anderen auch haben es halt verabsäumt auch was aus den Situationen zu machen, so brunzen sich die Dosen halt in Führung und dann wars mehr oder weniger nach dem 2:0 vorbei.“

mrneub: „Verdiente Niederlage. Erste Hälfte der ersten Halbzeit gut im Spiel dann kam der „Bruch“ mit dem blöden Gegentor.“

Steffo: „Ja, im Endeffekt wars dann trotz einer richtig guten ersten Halbzeit eh wieder mühsam wie immer. Immerhin kann man der Mannschaft nichts vorwerfen – von meiner Seite auch dem Maxi nicht. Wir fordern Aggressivität/Mentalität ein und ich denke als Spieler ist es dann schwer in den letzten Minuten einen „Gang runterzuschalten“ und sich zu denken, jetzt riskiere ich nichts mehr, wenn du davor den geforderten Biss gezeigt und 110% gegeben hast. Dass der Schieri bei uns mit den gelben Karten wesentlich rigoroser war hat halt auch nicht geholfen. Ansonsten Schuster und Greiml brav, Schick und Graho schwach. Wie wurscht den Salzburgern der Titel eigentlich ist, sah man bei der Auswechslung von Berisha – ja klar wird kein Profi gerne runtergenommen, aber dass du in dem Spiel, wo du Meister wirst nicht mit dem Trainer abschlägst ist einfach lächerlich hoch zehn. Angefressen trotz Meistertitel – was soll man da sagen.“

grubi87: „Eines muss man dennoch sagen. Wie erwartet hat RB mit unseren Schnellen vorn mehr Probleme als mit Kara. Gegen die brauchst vorn schnelle Pressing Maschinen.“

Silva: „Verhältnismäßig gutes Spiel von unserer Seite. Danach ein Tor wie immer, wenn man gut drinnen ist, komplett aus dem Nichts und das dann noch mit viel Glück. Danach ist man zwar nicht zerfallen, aber man hat kaum etwas Kreieren können. Zweite Hälfte war Salzburg klar besser und hat am Schluss auch verdient gewonnen. Meisterfeier ist für sie wie jedes Jahr, Kulisse ist nicht leiser als sonst. Zum Schiri: Insgesamt hat er keine Auswirkungen auf das Spiel gehabt. Aber wie man bei Rapid-Spielern fast alle Gelbe geben kann, bei den Salzburgern ALLES durchgehen lässt, ist so lächerlich. Dass dann wegen einer lächerlichen Gelben, die er so nie im Leben einem Salzburger gegeben hätte, der dann (nach seiner zweiten klaren Gelben) mit Gelb-Rot geht, ist da nur die Kirsche auf der Torte.“

derfalke35: „Schau ma, dass wir in den nächsten zwei Spielen irgendwie den Vize fixieren und gut ist es.“

Schwemmlandla3: „Einsatz absolut Top. Leistung in Hälfte 1 gut, wobei das auch dem Auftritt von RB geschuldet war. Hälfte 2 haben sie zwei Gänge hochgeschalten dann bist du chancenlos. Wie schon im Vorfeld jeder gewusst hat, es hängt vorwiegend von RB ab ob sie gewinnen oder nicht. Am Ende die erwartete Niederlage. Torverhältnis gegenüber Sturm nicht merklich verschlechtert. Größter Wermutstropfen der Ausfall von Hofmann am Sonntag.“

