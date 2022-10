Rapid-Fans: „Völlig verdiente Derby-Niederlage“

Der SK Rapid verlor das Wiener Derby gegen die Austria mit 1:2, wobei insbesondere in der ersten Halbzeit eine sehr schlechte Leistung geboten wurde....

Der SK Rapid verlor das Wiener Derby gegen die Austria mit 1:2, wobei insbesondere in der ersten Halbzeit eine sehr schlechte Leistung geboten wurde. Wir wollen uns ansehen was die Rapid-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Lichtgestalt: „Verdiente Niederlage und Symbolbild des grün-weißen Zustands und der selbstgegrabenen Grube, in der sich der Verein in nahezu allen Belangen befindet.“

Starostyak: „Ganz nüchtern betrachtet hatte die Austria natürlich einen Traumstart (danke Hedl und Koscelnik) und hat das Spiel so lange kontrolliert, so lange sie nach dem Auftritt in Valencia am Donnerstag Kraft hatte. Zweite Halbzeit war von uns deshalb besser, aber genauso wirr und unstrukturiert wie die erste, denn hätten wir Struktur, hätten wir das Spiel vermutlich gedreht. Die Schlüsselszene war der nicht gegebene Elfmeter gegen Querfeld, ein Wahnsinn, dass dieses glasklare Foul nach VAR-Check nicht gegeben wird. Nichtsdestotrotz war das viel zu wenig in allen Belangen, und bei aller Schuld, die ich Zoki und FF gebe, hat sich die Mannschaft heute mindestens eine Halbzeit hängen lassen. Wenn man schon nichts kann, dann sollte man wenigstens kämpfen, aber nicht mal das war vor der Pause wirklich zu sehen. Conclusio: Es ist wieder mal „alle schuldig, alle raus, nur wir sind Rapid“-Zeit, und das völlig zurecht.“

Birdy90: „Schwaches spiel, wie immer. Auch hier nochmal: bis zur Wahl verschenken wir noch sieben Spiele. Die Herbstsaison ist dann bereits vorbei.“

grubi87: „Ein verschenkter Sieg gegen fällige Austrianer. Zwei Geschenke in 16 Minuten sind halt zu viel.“

Zuckerhut: „Verdiente Niederlage. Eine Halbzeit Fußballspielen reicht nicht. Es verbessert sich nichts unter Feldhofer.“

Djfun78: „Ja, irgendwie nimmt man es mittlerweile einfach hin, ärgert sich ein paar Stunden dann geht das Leben weiter. Im Verein interessiert es ja auch nicht groß jemanden, gefühlt.“

Ballbesitzfussball: „Man muss sich genieren. Wir haben ein Riesen-Budget für österreichische Verhältnisse, einen tollen Nachwuchs, eine großartige Akademie, da funkt so viel. Eine Kampfmannschaft von Rapid darf nicht so daherkommen, nicht im Jahr 2022…sorry. Das ist peinlich ohne Ende.“

AntiPessimist: „Das ist kein Fußball, was wir praktizieren! Das ist planloses und unkontrolliertes Balldreschen unter dem Vorwand „kämpfen & siegen“.“

Birdy90: „Zum Spiel selbst kann man das gleiche wie nach jedem Spiel unter Feldhofer sagen. Es war wieder ein bisschen was anderes und es hat wieder so gewirkt, als wäre kein Plan dahinter. Es wirkt immer wieder so, als wüssten die Spieler nicht, wo sie stehen sollen, wohin sie passen sollen, wohin sie sich bewegen sollen und wann sie schießen sollen. Es ist grauenhafter Fußball, aber dafür erfolglos.“

RomanHammer: „Wenn man keine Einsatzbereitschaft zeigt und manche versuchen alles alleine zu lösen, kann es auch nichts werden. Im Gegensatz zur Austria haben wir auch einfach keinen Matchplan.“

LaDainian: „Völlig verdienter Sieg der Austria, nicht überragend präsentiert, mit der zweiten Halbzeit die Luft ausgegangen und trotzdem hat es gegen uns gereicht. Die zweite Halbzeit mag besser gewesen sein, im Endeffekt war dies brotlose Kunst und der minimale Einsatz, den man von einer Rapid sehen möchte. Danke Feldhofer, danke Barisic für diese Mannschaft und diese Auftritte. Diesen faden, ideenlosen, langsamen und nicht anzusehenden Kick, der hauptsächlich aus langen Bällen besteht könnt ihr euch einrexen. Wir können froh sein über die Punkte die wir schon am Konto haben. Dieses Mittelfeld ist eine Gemeinheit für einen Verein wie Rapid, die Verantwortlichen dafür brauche ich nicht mehr auf diesen Posten, bitte danke.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:2-Niederlage des SK Rapid gegen die Wiener Austria.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!