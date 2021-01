Rapid-Fans: „Wird nicht einfach gegen die Abwehr des SK Sturm“

Der SK Rapid startet heute mit dem ersten Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr in die Rückrunde. Zu Gast in Hütteldorf ist der SK Sturm, der...

Der SK Rapid startet heute mit dem ersten Pflichtspiel im neuen Kalenderjahr in die Rückrunde. Zu Gast in Hütteldorf ist der SK Sturm, der gemeinsam mit RB Salzburg die Tabelle der österreichischen Bundesliga anführt. Wir wollen sehen was die Fans von dieser Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board , Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Homegrower: „Ein guter Start wäre schon eine sehr feine Sache, ich bin guter Dinge, dass dies auch gelingen wird, aber sicher eine enge Geschichte, die Grazer haben nix zu verlieren.“

Ernesto: „Ich denke schon, dass die Grazer etwas zu verlieren haben. Deren Anspruch ist sicher gestiegen und die wollen natürlich punkten. Das größte Problem für uns ist sicher deren defensive Stabilität, das heißt wir werden einen enormen Aufwand betreiben müssen um Tore zu erzielen. Anderseits sehe ich gerade bei Kara gute Chancen, dass er auch für die Grazer sehr gefährlich werden kann, sofern er nicht einen Tag wie gegen die Austria erwischt. Gleichzeitig sehe ich offensiv die Grazer nicht so stark, aber man muss natürlich aufpassen und eine Mannschaft die hinten so sicher steht, kann natürlich geduldig auf die Chance lauern. Unterm Strich würde mich ein relativ ereignisloses Remis nicht wundern. Ein hohes Ergebnis kann man vermutlich ausschließen, ansonsten sind fast alle Varianten problemlos denkbar. Da ist von einem Sieg bis zu einer Niederlage alles möglich.“

chris843: „Bin schon gespannt. Die Pause war ja enorm kurz, Vorbereitung detto. Viel wird man da nicht einstudieren haben können. Bin aber an und für sich guter Dinge.“

since-1899: „Es geht darum gut in das Jahr, in das Frühjahr zu starten. Mit einem Sieg gegen Sturm kann ein Zeichen gesetzt werden, wohin die Reise geht, gehen soll. Wenn wir es in der Pause geschafft haben die Akkus physisch und mental wieder aufzuladen, dann sollten die 3 Punkte eingefahren werden, auch wenn der Gegner aktuell (noch) vor uns steht und schon ein Pflichtspiel in den Beinen hat.“

Boidi: „Ich hoffe man konnte die Pause nutzen um an der Standardschwäche zu arbeite. Zwei Tore wären wohl schon einen Mammutaufgabe gegen die Defensive von Sturm.“

MarkoBB8: „Bei einem Sieg gegen Sturm wären wir vorübergehend Tabellenführer, das ist etwas was uns in der Vergangenheit oft weiche Knie verursacht hat.“

Gunner: „Kann die Partie schwer einschätzen. Sturm gewinnt zwar viel, aber wenn ich sie zuletzt gesehen hab, waren sie eigentlich über weite Strecken offensiv nie sonderlich überzeugend (Admira, Austria, WAC) und sind nur durch Glück (und einen Tormann in guter Form) nicht in Rückstand geraten.“

fabi_urbw: „Auf was ich mich am meisten im Frühjahr freue ist, dass diese Ausrede von wegen Doppelbelastung wegfällt. Die ist mir schon wirklich am A**** gegangen.“

Zidane85: „Ich würde mir Strebinger im Tor wünschen, dann einen Kitagawa, der explodiert und zum Schluss einen Sieg.“

WasHatDerMannFürEinenÜberblick?!: „Endlich wieder Rapid. Freitagabend Flutlicht-Spiel um die Tabellenspitze mit zwei motivierten Kurven wäre halt nochmal geiler. Wäre gern optimistischer aber Sturms Defensive ist die Saison über halt schon extrem beeindruckend. Fünf Gegentore in zwölf Spielen. Ich hoffe sehr, dass wir unser Standardproblem in den Griff bekommen haben.“

Hütteldorfer94: „Verlieren verboten! Ob es jedoch ein Sieg wird? Nach den Leistungen im Finish des letzten Jahres wohl kaum… Aber vielleicht überrascht die Mannschaft ja und startet mit neuer Energie ins Bundesliga-Jahr 2021.“

Djfun78: „Glaube ein sehr mühsam anzusehendes Match. Mal sehen ob sich bei der Aufstellung gegenüber dem Herbst viel ändert und ob uns spielerisch was einfällt.“

skyline: „Ich lehne mich so weit aus dem Fenster uns sage, dass wir mit Gartler im Tor diese Partie sicher nicht gewinnen werden. Der macht uns halt hinten einfach eine Klasse schlechter. Ansonsten wird uns das Comeback von Dejan im Mittelfeld stabilisieren. Vorne wirds halt dünn, da lastet fast alles auf Kara. Hoffentlich hat sich Koya in der Vorbereitung gefangen.“

Sektion LE: „Wir brauchen zumindest für diese 90 Minuten einen Zusammenhalt unter den Spielern. Wenn uns das gelingt werden wir mit Sturm Schlitten fahren.“

Silva: „Fountas ist sicher nicht mehr so gut wie letztes Jahr, aber trotzdem zweitbester Scorer in dieser Saison. Natürlich fehlt so ein Spieler. Wir haben nicht so viel Breite, dass man so jemanden leicht ersetzen kann. Ohne Grund ist er nicht quasi immer gesetzt gewesen und hat es trotz drei verpasster Spiele in die Top 10 bei der Einsatzstatistik geschafft.“

