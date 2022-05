Rapid-Fans zum Kühbauer-Wechsel: „Komplett surreal“

Dass Didi Kühbauer den LASK als Trainer übernimmt, kam auch für die Rapid-Fans mehr als überraschend. Wir haben die Meinungen zur unerwarteten Trainerbestellung auch...

Dass Didi Kühbauer den LASK als Trainer übernimmt, kam auch für die Rapid-Fans mehr als überraschend. Wir haben die Meinungen zur unerwarteten Trainerbestellung auch bei den Rapid-Anhängern im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Hugo_Maradona: „Ich denke, da haben sich alle Beteiligten keinen Gefallen getan. Aber für unser Budget ist es gut.“

LaDainian: „Da wird einiges an Gehaltskosten frei wenn Didi und Schobesberger weg sind. In der Not frisst der Teufel Fliegen, nicht anders kann ich mit dir LASK-Geschichte mit seiner Vorgeschichte erklären.“

Boidi: „Der LASK verabschiedet dann endgültig von seiner Spielphilosophie und geht zurück zu „jeder Trainer zieht sein Ding durch“. Für uns natürlich gut, weil’s Geld spart. Für Didi natürlich ein starkes Ding zum LASK zu gehen mit der Vorgeschichte.“

mrneub: „Der LASK schaut halt auf rapid. Danke für frei werdendes Budget.“

Christo: „Ich dachte der beste Unterhaltungstreifen des Jahres kommt erst Ende Mai, Jurassic World 3, aber das ist ja noch steiler.“

Chaostheorie: „Irgendwie ist die Geschichte mit Kühbauer und dem LASK ein zweischneidiges Schwert. Positiv: Er ist bei Rapid von der Gehaltsliste. Negativ: Bei seinen Trainerstationen Admira, WAC, SKN, Rapid lief es immer so, dass er gekommen ist, wenn der Hut gebrannt hat. Hat dann eigentlich immer das ihm vorgegebene Ziel erreicht, was im Fall des LASK eine Quali fürs Playoff wäre.“

mido456: „Die „Spielphilosophie“ des LASK mit offensivem Pressing ist somit auch endgültig gestorben.“

Silva: „Ich will das nicht ausführlich beurteilen, weil ich mich grundsätzlich ja freue, wenn der mit „nachhaltigem Modell“ arbeitende LASK, der angeblich ein Vorbild für uns sein sollte, und speziell dessen Präsident, bei dem man offensichtlich erkennt, dass man „Charakter nicht kaufen“ kann, in der Bedeutungslosigkeit herumgrundeln. Aber: Der LASK ist in dieser Saison ein Phänomen wenn es darum geht, dass man gute Leistungen nicht in Ergebnisse ummünzen kann. Oder anders gesagt: Die waren nie wirklich schlecht diese Saison. Der Präsident beweist aber, dass man eben nicht anders arbeitet als die restlichen Vereine im Land.“

TomTom90: „Puh, also des schmerzt schon muss ich ehrlich sagen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch Didi, dass er das Angebot annimmt nach dem Pucher-Fiasko. Wobei ich nicht verstehe warum gerade ein Kühbauer zu diesem Verein wechselt nach den Vorkommnissen der letzten 2 Jahre. Scheinbar hat auch er Prinzipien über Bord geschmissen.“

Indyinho: „Kühbauer und LASK ist eine der surrealsten Kombinationen im österreichischen Fußball an die ich mich erinnern kann. Von beiden Seiten aus gesehen.“

ImmerWiederRapidWien: „Kühbauer ist meiner Meinung nach kein schlechter Trainer. Er kann eine Mannschaft einigermaßen stabilisieren (gut, das hat bei uns nicht so schnell geklappt) und hat bei seinen bisherigen Vereinen recht konstant zwei bis zweieinhalb Jahre Erfolg gehabt. Das ist schon nicht so schlecht. Dass der LASK ihn holt, zeigt aber, dass sie sich seit Vujanovic komplett von ihrer alten Philosophie verabschiedet haben. Weil genau das, einer der sich einer Philosophie unterordnet und auf den langfristigen Erfolg schaut, ist Kühbauer meiner Meinung nach nicht. Bei ihm hat doch immer das kurzfristige Ergebnis Vorrang. Aber wie gesagt, von der langfristigen Perspektive scheint man sich beim LASK doch recht schnell wieder verabschiedet zu haben.“

Lucifer: „…sehr gut, von der Gehaltsliste und somit wieder ein Posten weniger zu belehnen. Mir ist es völlig gleich wo er Trainer ist, solange er es nicht mehr bei Rapid wird und wenn er gegen uns gewinnt, jo mei, gelang schon weit anderen Trainerkapazundern.“

mazunte: „Ganz ehrlich, es freut mich für ihn das er wieder in der Bundesliga gelandet ist und auf die Begegnungen umso mehr!“

StepDoWn: „Persönlich/menschlich würde ich Kühbauer auf jeden Fall viel Erfolg wünschen, insgesamt hoffe ich natürlich, dass sich unsere Konkurrenz nicht unbedingt nochmal zwischen RB und uns (bzw. momentan wohl eher Sturm) schiebt.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.