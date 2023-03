Rapid soll Offensiv-Allrounder von der Fiorentina auf dem Zettel haben

Seit einigen Jahren sind in der österreichischen Bundesliga Nachwuchsstürmer, die in Italien ihr Handwerk erlernten, sehr gefragt. Nun scheint auch der SK Rapid auf...

Seit einigen Jahren sind in der österreichischen Bundesliga Nachwuchsstürmer, die in Italien ihr Handwerk erlernten, sehr gefragt. Nun scheint auch der SK Rapid auf diesen Zug aufzuspringen oder zumindest seine Fühler in diese Richtung auszustrecken.

Nachdem Rapid bereits Interesse am Juventus-Talent Nikola Sekulov nachgesagt wurde, soll man sich nun auch nach Fiorentina-Stürmer Filippo Distefano erkundigt haben. Der 19-Jährige gilt als flexibler Offensivspieler und hat bei den Violetten aus Florenz noch Vertrag bis 2024.

Auch für die Kampfmannschaft kam Distefano bereits zu zwei Einsätzen. Hauptsächlich kickte er aber bisher für die „Primavera“, also die U19 der Fiorentina, wo er in 80 Spielen 16 Tore und 12 Assists beisteuerte. In der laufenden Saison brachte es der Italiener auf acht Tore und sieben Assists in 25 Pflichtspielen und er benötigte im Schnitt etwa 145 Minuten pro Scorerpunkt.

In der aktuellen Spielzeit kam Distefano vor allem als Linksaußen zum Einsatz – also auf der Position, auf der bei Rapid weitgehend Marco Grüll gesetzt ist. Am zweithäufigsten spielte Distefano auf der Position hinter der Spitze. Als Mittelstürmer oder Rechtsaußen griff man zuletzt nur situativ auf den Offensiv-Allrounder zurück.

Nun vermeldete die Plattform Firenzeviola.it das Interesse von Rapid und anderen Klubs. Die Kampfmannschaft der Fiorentina befindet sich derzeit übrigens im Niemandsland der Tabelle auf Platz 12 und spielt im Achtelfinale der UEFA Europa Conference League gegen Sivasspor. Allerdings ist die Konkurrenz für Distefano mit Spielern wie Nicolás González, Riccardo Sottil, Josip Brekalo, Jonathan Ikoné oder Antonin Barak derzeit praktisch unüberholbar.