Salzburg-Fans: „Gegen Rapid war es immer eng“

Serienmeister RB Salzburg trifft nach dem Cup-Sieg gegen Austria Lustenau heute im Rahmen des oberen Playoffs auf den SK Rapid. Wie schätzen die Anhänger der Salzburger die Partie ein und rechnen sie mit einem Sieg ihrer Mannschaft? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

Ultimate84: „Ich bin fast nervöser als vor den internationalen Spielen. Hoffe einfach, dass wir 90 Minuten lang Vollgas geben und sich unsere höhere Qualität dann am Ende durchsetzt. Trotzdem waren alle Spiele gegen Rapid in der letzten Zeit knapp und wir hatten halt am Ende auch immer das nötigen Quäntchen Glück – hoffe das bleibt gerade auch heute so!“

Cic_92: „Heute geht´s endlich wieder los. Freue mich schon sehr und bin natürlich optimistisch, dass es für uns drei verdiente Punkte werden. Einen zu-Null-Sieg wünsche ich mir natürlich besonders.“

aXXit: „Yes, freu mich auch schon auf heute Abend. Zur Einstimmung Hartberg die Daumen drücken und danach zur Primetime Rapid rausschießen.“

sebold: „Ich gestehe, ich habe für morgen und für das gesamte obere Playoff seit Lustenau kein wirklich gutes Gefühl. Es ist zwar schön zu sehen, dass man mit Szobo, Juno und Ashi ein technisch hochwertiges und kreatives Mittelfeld hat, wennst aber, wie gegen Lustenau vorne niemanden hast, der mal einen Ball halten kann oder in irgendeiner Form vernünftig verarbeiten kann, dann wirds richtig schwer. Rapid wird vermutlich wieder mauern, das war ja im letzten Heimspiel schon so, von Cup gar nicht zu reden und beide Male haben wir uns verdammt schwergetan. Wobei man im Heimspiel grundsätzlich höher hätte gewinnen müssen, aber da war ja auch noch Haaland dabei. Mir fehlen vorne schlicht und ergreifend die Kaltschnäuzigkeit und das Durchsetzungsvermögen.“

photoelectric: „Ich hoffe stark auf einen Sieg gegen Rapid, damit sich der LASK auch gleich wieder absetzen kann. Nicht, dass die Hütteldorfer sich noch ernsthafte Hoffnungen auf irgendwas machen können.“

chrischinger86: „Ich würde den möglicherweise größten Vorteil gegenüber Rapid ausnutzen und so gut wie möglich dieselbe Startelf wie gegen Lustenau antreten lassen. Keine Ahnung, wie sehr dieses eine Pflichtspiel mehr in den Beinen sich wirklich auswirkt, aber theoretisch sehe ich es schon als Vorteil (vor allem, wenn man andererseits argumentiert, dass der LASK durch das Vollkontakt-Training schon vermeintlich einen Vorteil erschwindelt hat, dann ist ein richtiges Pflichtspiel in den Beinen zu haben im Vergleich zum Rest der Liga, wohl auch bestimmt positiv für uns). Auch, wenn das Sturmduo Hwang/Daka nicht so gut gegen Lustenau funktioniert hat, würde ich ihnen gegen Rapid noch eine Chance geben. Denn auch jede andere Kombination im Sturm wäre mit mindestens genauso viel Risiko verbunden.“

detlef: „Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl gegen die Grünen. Aber das habe ich eh selten und oft bin ich dann positiv überrascht oder mit einem Titel beschenkt worden. Mit einem Sieg könnte man zeigen, dass man voll fokussiert das zweite Ziel im Auge hat.“

Ultimate84: „Ein Sieg wäre enorm wichtig, ich gehe mal von einem LASK-Sieg aus, dann sind die bei Anpfiff punktegleich. Wenn wir dann nicht gewinnen ist der Punkteabzug gleich verpufft. Rapid ist defensiv um zwei Klassen besser als Lustenau und ich sehe uns personell und taktisch nicht auf dem Level, dass wir einen Gegner wie Rapid über Ballbesitz ausspielen. Noch dazu, wenn man in der Spitze keinen hat, der einen Ball mal sichern kann oder mit dem groß kombinieren kann.“

