Salzburg-Fans: „Selten hat ein Transfer so kaltgelassen“

Die Transfer-Posse rund um Erling Håland fand gestern ein Ende, denn der vielleicht begehrteste Stürmer Europas unterschrieb bei Borussia Dortmund. Der BVB setzte sich letztendlich also gegen RB Leipzig, Manchester United, Juventus und einige weitere Top-Adressen durch, zahlte aber neben der Ausstiegsklausel noch einiges an Provisionen. Wir wollen uns ansehen was die Salzburg-Fans von diesem Wechsel halten und haben uns deshalb für euch im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

Swalls: „Beim Wechsel von Minamino war es so, als würde ich mich von einem guten Freund verabschieden, wobei ich mich schon auf ein Wiedersehen in welcher Form auch immer freue. Der Wechsel von Håland berührt mich emotional überhaupt nicht mehr. Ist wahrscheinlich nur natürlich, wenn man ihn sowieso nur jedes zweite Spiel und auch da nur für gefühlt eine Halbzeit lang sieht. Unterm Strich ist es zwar eine Win-Win-Situation für Verein und Spieler, aber viel mehr bleibt da nicht übrig. Das Einzige, auf das ich noch hoffe, ist eine gute Weiterverkaufsbeteiligung.“

Plumbs: „Håland geht den Weg konsequent weiter zu einem Verein eine Ebene weiter oben. Finde ich konsequenter und besser als Manchester United oder Juve. Schade, er und Hwang waren fast das perfekte Sturmduo, aber so what.“

guyinkognito002: „Hoffentlich gibt es eine ordentliche Weiterverkaufsbeteiligung damit Salzburg noch mal gut verdienen kann! In diesem Sinne alles Gute Erling!“

morinas: „Endlich ist das Theater vorbei. Ich war immer von ihm begeistert. Seine Einstellung und Motivation waren vorbildlich. Das hat sich jetzt aber um 180° gedreht. Er spielte gut zwei Monate auf hohem Niveau und war danach immer angeschlagen oder nicht 100%ig fit. Wenn ein junger Spieler nach so kurzer Zeit schon wieder das Weite sucht, sagt das auch einiges aus. Ein halbes Jahr Salzburg hätten ihm sicher nicht geschadet.“

Hung like Hodor: „Egal ob die Summen stimmen oder nicht, aber im Fußball rennt mittlerweile einiges verkehrt, wenn ein Berater knapp 3/4 jener Summe bekommt, die der abgebenden Verein lukrieren kann.“

FRITZtheCAT: „Selten hat mich ein Transfer so kalt gelassen. Wünsch ihm alles Gute. Er wird schon wissen, was er tut (oder auch nicht). Ein Top-Talent, aber mehr auch nicht. Wenn man nach einer halben Saison schon das Weite sucht, obwohl er mit diesem jungen Alter eh oft nicht fit war, muss man ihm keine Träne nachweinen.“

mrbonheur: „Ein One-Night-Stand ohne Ausdauer, der in den ersten paar Minuten schon das ganze Pulver verschießt und schon vor dem Fertigwerden an die nächste Oide denkt.“

Mücke: „Um es positiv zu sehen…jetzt ist das Theater wenigstens vorbei und man hat Klarheit.“

Pennraugion: „Viel Glück. Wie ich meine der wohl beste Schritt für ihn. Ich glaube daran, dass er bei Dortmund direkt in den ersten Spielen gleich mal einnetzt. Dortmund wird ihn wohl nach spätestens zwei Jahren an einem der Big 10 in Europa verkaufen.“

m4v3rick_mts: „Den Verein hätt‘ ich jetzt nicht gebraucht, aber wünsche Håland alles Gute dort. Bin ihm nicht böse, dass er geht und auch nicht, dass er nach dem Ausscheiden Verhandlungen aufgenommen hat. Soll Leute geben, die bereits vor einem wichtigen Spiel schon körperlich und geistig weg sind. Er hat immer Einsatz gezeigt, bzw. kam es zumindest so rüber und er hat das Publikum angeheizt. Verdient haben wir dabei auch etwas, ein paar neue Rekorde bei welchen unser Name dabei steht haben vielleicht auch rausgeschaut und die Medienwirkung war ebenso enorm.“

Spiderman: „Warum ich nach einer sehr guten Halbsaison zu einem Verein wechsle, der sich am absteigenden Ast befindet und in den letzten Jahren genau gar nichts gewonnen hat (nicht mal gegen uns), erschließt sich mir nicht mal ansatzweise. Die Sympathie hat darüber hinaus auch sehr unter diesem Theater gelitten.“

Torment: „Was bleibt? Einfach ihm alles Gute zu wünschen und sich zu bedanken! Dass es ausgerechnet Dortmund geworden ist, verstehe ich bei den Möglichkeiten die er hatte nicht, aber es wird für ihn wohl einige Millionen Gründe geben….. das ist halt so im Fußball!“

Dystan: „Hat schon Spaß gemacht dem Kerl, vor allem zu Beginn, zuzusehen. Er hat sich dann halt doch schnell als Star und zu gut für uns gesehen. Wird der Mannschaft nicht schaden, dass sich jetzt nicht mehr alles nur um ihn dreht.“

