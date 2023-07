Salzburg-Stürmer Noah Okafor wechselt zum AC Milan

Noah Okafor steht vor einem Wechsel zum AC Milan. Der Stürmer von Red Bull Salzburg wird am Samstag zum Medizincheck erwartet. Laut Medienberichten wird...

Noah Okafor steht vor einem Wechsel zum AC Milan. Der Stürmer von Red Bull Salzburg wird am Samstag zum Medizincheck erwartet. Laut Medienberichten wird die Ablöse rund 20 Millionen Euro betragen.

Wir berichteten in den vergangenen Wochen immer wieder am anhaltenden Interesse der Serie-A-Klubs an Noah Okafor. Nun ist entschieden wer das Rennen um den 23-jährigen Schweizer Nationalspieler machen wird. Der AC Milan setzte sich gegen die Mitbewerber durch und erwartet den Stürmer morgen zum Medizincheck.

Die Salzburger, die den Angreifer Anfang 2020 gegen eine Ablöse von rund elf Millionen Euro vom FC Basel geholt haben, machen ein gutes Geschäft, denn laut Medienberichten soll die Ablöse rund 20 Millionen Euro betragen. Okafors Vertrag wäre kommenden Sommer ausgelaufen, sodass ein Verkauf für alle Seiten die beste Lösung war. Vergangenes Jahr hätte ihn der österreichische Meister allerdings wesentlich teurer an Newcastle United verkaufen können, doch die Salzburger lehnten angeblich ein Angebot über 38 Millionen Euro ab, da Adeyemi gerade Richtung Dortmund den Verein verließ.

Dennoch spielt auch Newcastle United bei diesem Transfer eine Rolle, denn der AC Milan verkaufte den defensiven Mittelfeldspieler Sandro Tonali um 64 Millionen Euro an den Premier-League-Klub, sodass der Klub auf Einkaufstour gehen konnte. Bereits vor Okafor verpflichteten die Mailänder die Chelsea-Spieler Christian Pulisic (20 Millionen) und Ruben Loftus-Cheek (16 Millionen), sowie Tijjani Reijnders (19 Millionen).

Noah Okafor wird bei seinem neuen Klub auf Superstar Rafael Leão treffen, der als Linksaußen aber keine Konkurrenz darstellt. Im Sturmzentrum gilt es sich gegen den 36-jährigen Routinier Olivier Giroud, dem ehemaligen Liverpool-Spieler Divock Origi und den italienischen U21-Teamspieler Lorenzo Colombo durchzusetzen. Eine halbwegs überschaubare Konkurrenz für einen Klub wie den AC Milan.