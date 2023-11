SK Rapid verliert Testspiel gegen die Admira

Anstelle einer Übungseinheit stand am Freitagvormittag für die vorübergehend von Stefan Kulovits betreute Rapid-Mannschaft ein Trainingsspiel bei der Admira auf dem Programm. Auf der...

Anstelle einer Übungseinheit stand am Freitagvormittag für die vorübergehend von Stefan Kulovits betreute Rapid-Mannschaft ein Trainingsspiel bei der Admira auf dem Programm. Auf der grün-weißen Seite kam ein Mix aus Profiteam und Rapid II-Spielern zum Einsatz, bei unwirtlichen Bedingungen verfehlte Kapitän Guido Burgstaller in der 2. Minute den Führungstreffer, sein Abschluss aus vielversprechender Position landete nur im Außennetz.

Wesentlich effektiver die Gastgeber, die aus ihren ersten beiden Offensivaktionen die Pausenführung fixierten. In der 18. Minute traf Andrej Stevanović, dreizehn Minuten später aus kurzer Distanz und mit der Brust sein Teamkollege Reinhard Azubike Young. Zwingende Chancen blieben in weiterer Folge auf beiden Seiten Mangelware und so ging es mit einer 2:0-Führung der Niederösterreicher zum Pausentee.

Mit einer bis auf Michael Sollbauer komplett neuen Mannschaft wurde das Match wieder aufgenommen. Es folgten zahlreiche Chancen, die größten konnten Roman Kerschbaum, Marco Grüll und Ismail Seydi nicht verwerten, ehe Fally Mayulu in der 72. Minute nach sehenswerter Vorarbeit von Nicolas Bajlicz zum 1:2 verkürzen konnte. Dabei blieb es auch, obwohl unter anderem durch Rapid II-Spieler Ismail Seydi noch eine riesige Chance zum Ausgleich gegeben war!

Eckdaten zum Testspiel

FC Admira vs. SK Rapid 2:1 (2:0)

Testspiel | Datenpol Arena | 50 ZuschauerInnen

Tore: Stevanović (18.), Young (31.); Mayulu (72.)

Rapid mit: Hedl; Vincze, Sollbauer, Tambwe-Kasengele, Auer; Greil, Grgić; Kühn, Kaygin, Bajić; Burgstaller ©

2. Halbzeit: Gartler; Schick, Sollbauer, Pejić, Moormann; Kerschbaum, Bajlicz; Seydi, Strunz, Grüll ©; Mayulu