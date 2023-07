Rapid-Stürmer Ferdy Druijf auf Leihbasis zu PEC Zwolle

Personalnews aus Hütteldorf: Ferdy Druijf wird kommende Saison auf Leihbasis in seiner niederländischen Heimat spielen. Der 25-jährige Offensivspieler wechselt zu PEC Zwolle, dem Vizemeister...

Personalnews aus Hütteldorf: Ferdy Druijf wird kommende Saison auf Leihbasis in seiner niederländischen Heimat spielen. Der 25-jährige Offensivspieler wechselt zu PEC Zwolle, dem Vizemeister der zweithöchsten holländischen Spielklasse, der am 12. August mit einem Heimspiel gegen Sparta Rotterdam in die Eredivisie startet.

Ferdy Druijf kam im Februar 2022 zunächst auf Leihbasis vom AZ Alkmaar, von dem er vorher ein Jahr an KV Mechelen verliehen war, nach Hütteldorf. Im Juli vorigen Jahres wurde der Wunschspieler des damaligen Rapid-Cheftrainers schließlich fix verpflichtet und erhielt einen Vertrag bis Sommer 2025. In seiner bisherigen Zeit beim SK Rapid brachte es der sympathische Angreifer auf 43 Pflichtspiele, in denen er 13 Treffer (8 Bundesliga; 3 Europacup und 2 ÖFB-Cup) erzielen konnte.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum Leihgeschäft, über dessen Modalitäten Stillschweigen vereinbart wurde: „Für Ferdy Druijf ist diese Leihe in seine Heimat eine tolle Chance, mehr Spielpraxis zu sammeln. Aus verschiedenen Gründen kam er ja in der abgelaufenen Saison bei uns lediglich auf drei Partien über die gesamte Matchdauer. In Holland wird er sofort integriert sein und wir werden seine Entwicklung in einer sehr guten Liga in der kommenden Saison aufmerksam beobachten. Ich möchte Ferdy Druijf für seinen bisherigen Einsatz für unseren Klub herzlich danken, wünsche ihm persönlich und im Namen des SK Rapid alles Gute für kommende Saison und kann mir gut vorstellen, dass wir uns in einem Jahr wiedersehen.“

(Pressemeldung SK Rapid)