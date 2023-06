SK Rapid verpflichtet Dennis Kaygin

Die Frühjahrssaison ist zugleich auch immer die Hochblüte der Kaderplanungen für die darauffolgende Spielzeit. Nachdem bereits vor einigen Wochen mit Fally Mayulu der erste Neuzugang...

Die Frühjahrssaison ist zugleich auch immer die Hochblüte der Kaderplanungen für die darauffolgende Spielzeit. Nachdem bereits vor einigen Wochen mit Fally Mayulu der erste Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben wurde, folgt nun der zweite Transfer unter Geschäftsführer Sport Markus Katzer: Vom diesjährigen deutschen U19-A-Junioren Meister FSV Mainz 05 wechselt der 19-jährige Dennis Kaygin im anstehenden Sommertransferfenster zum SK Rapid und unterschreibt einen Dreijahresvertrag plus Option.

Im zarten Alter von sieben Jahren wechselte der deutsche Nachwuchsnationalteamspieler, der auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, von seinem Heimatverein FSV Saulheim in die Nachwuchsabteilung des FSV Mainz 05. Beim selbsternannten Karnevalsverein vom Rhein aus dem Bundesland Rheinland-Pfalz durchlief der offensiv variabel einsetzbare Mittelfeldspieler nahezu seine gesamte fußballerische Ausbildung. Den sportlichen Höhepunkt gab es in der diesjährigen Saison in der A-Junioren Bundesliga. Mit 22 Torbeteiligungen in 19 U19-Bundesligaspielen war Dennis Kaygin, der seine Mannschaftskollegen auch immer wieder als Kapitän aufs Feld geführt hatte, maßgeblich am Gewinn der A-Junioren-Meisterschaft beteiligt. Darüber hinaus steuerte der Deutsch-Schwede in dieser Spielzeit in drei DFB-Pokalspielen der Junioren drei Scorerpunkte bei (ein Tor, zwei Assists).

Dennis Kaygin zu seinem Wechsel zum SK Rapid: „Die Vereinsverantwortlichen vom SK Rapid, insbesondere Markus Katzer, haben sich schon sehr früh um mich bemüht und mir einen klaren Entwicklungsplan vorgezeigt, von dem ich absolut überzeugt bin, dass er der richtige sein wird. Ich habe die letzten Jahre die österreichische Liga immer im Auge gehabt und weiß daher auch, was für eine Strahlkraft der Verein und die Fans national und international haben. Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die neue Aufgabe beim größten Verein in Österreich und darauf, meine neuen Teamkollegen, das Trainerteam und den gesamten Staff kennenzulernen.“

Geschäftsführer Sport Markus Katzer: „Dennis ist ein hochinteressanter Spieler, der in der U19 beim FSV Mainz 05 nicht nur mit vielen Scorerpunkten, sondern vielmehr durch seine guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Mit seinem Spielstil wird er uns in Zukunft zusätzliche Optionen im Mittelfeld geben und darüber hinaus ist er gerade im Zentrum sehr variabel einsetzbar. Dennoch ist es für Dennis die erste Station im Erwachsenenfußball, daher dürfen wir die Erwartungshaltung nicht zu hoch ansetzen und ihm auch die notwendige Zeit geben, um sich an die österreichische Liga zu gewöhnen. Es spricht auf alle Fälle für Rapid, dass sich so ein Spieler trotz Angeboten aus Deutschland für den SK Rapid entschieden hat.“

Cheftrainer Zoran Barišić: „Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich sehr gerne mit jungen Talenten zusammenarbeite, um sie sowohl sportlich als auch menschlich weiterzuentwickeln. Dennis hat bei Mainz eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen und kommt mit viel Selbstvertrauen zu uns. Der Nachwuchs vom FSV Mainz 05 hat in den letzten Jahren eine hervorragende Arbeit geleistet und hat in Deutschland auch zurecht einen sehr guten Ruf.“