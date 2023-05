Nachwuchs: Ivanovic hält bereits bei 18 Toren in bayrischer Regionalliga

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in...

APRIL 2023

Hessen Kassel ) Michael Glück (

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 11 Spiele – 0 Tore – 2 Assists (1/0/0 für 1860 München)

Michael Glück spielte in allen sechs April-Partien von Hessen Kassel in der Innenverteidigung durch und steuerte zudem zwei Assists für den Regionalligisten bei.

Gabriel Haider (TSG 1899 Hoffenheim II )

IV – 20 Jahre (Jg. 02) – 16 Spiele

Gabriel Haider spielte in den ersten beiden April-Partien durch, danach in einer Partie nur in der ersten Halbzeit. In den weiteren vier Partien im April fehlte Gabriel Haider aufgrund einer Schulterverletzung.

II ) Franjo Ivanovic (FC Augsburg

OM/ST – 19 Jahre (Jg. 03) – 33 Spiele – 18 Tore – 2 Assists

Franjo Ivanovic war auch im April ein absoluter Schlüsselspieler für die zweite Mannschaft des FC Augsburg. Der kroatisch-österreichische Angreifer spielte viermal durch, wurde einmal nach 80 Minuten ausgewechselt und einmal nach 55 Minuten eingewechselt. In diesen sechs Spielen erzielte Ivanovic fünf Treffer – beim letzten April-Match, einem 4:2 über den 1.FC Nürnberg II, gelang ihm ein Doppelpack. Ivanovic ist damit aktuell in der Torschützenliste der bayrischen Regionalliga Sechster.

Den Doppelpack gegen Nürnberg seht ihr im folgenden Video bei 1:35 und bei 3:00.

II ) Adem Podrimaj (Hannover 96

DM/ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 25 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Adem Podrimaj spielte im April in allen vier Partien von Hannover 96 II von Beginn an im Mittelfeldzentrum. Nur einmal wurde er in der Schlussphase ausgewechselt und beim 3:0-Sieg über die Kickers Emden gelang ihm sein zweiter Saisonassist.

Kilian Scharner (VfB Stuttgart II )

TW – 19 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Im April saß Kilian Scharner nur einmal auf der Bank der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Ende April fehlte er schließlich wegen einer Ellbogenverletzung.

Marvin Schuster (VfB Stuttgart II )

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 12 Spiele

In der ersten April-Partie, einem 0:2 gegen Balingen, spielte Marvin Schuster bis zur 82. Minute in der Innenverteidigung. In den restlichen vier April-Partien saß er nur auf der Bank seines Teams.

Daniel Stjepanovic (Wacker Burghausen)

IV – 18 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele

Daniel Stjepanovic stand im April in keinem Matchkader von Wacker Burghausen.

Aboubacar Cissé (Wacker Burghausen)

ST – 21 Jahre (Jg. 01) – 19 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Aboubacar Cissé kam im April nur zu zwei Einsätzen zu insgesamt 60 Minuten Spielzeit.

Dennis Schmutz (Wacker Burghausen)

ZM – 21 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele – 1 Tor

Mitte April spielte Dennis Schmutz beim 0:3 gegen Greuther Fürth II bis zur 68. Minute im defensiven Mittelfeld. In den anderen vier April-Partien kam er nicht für Wacker Burghausen zum Einsatz.

Fabio Markelic (Viktoria Berlin)

ZM – 21 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele

Im April wurde Fabio Markelic nur in einem Spiel (von fünf möglichen) nach 82 Minuten eingewechselt.

Julian Klar (Berliner AK)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 19 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Julian Klar fehlte den gesamten April über verletzungsbedingt.

Ikenna Ezeala (SV Heimstetten)

LV – 21 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele

Linksverteidiger Ikenna Ezeala spielte in der ersten April-Partie seines Teams durch und flog beim zweiten April-Spiel gegen Aubstadt nach 82 Minuten mit einer glatten roten Karte vom Platz. Seitdem fehlt Ezeala gesperrt – zwei Spiele saß er bisher ab.

Alessandro Paunescu (SpVgg Ansbach)

ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele

Im April hatte die SpVgg Ansbach sechs Spiele, aber Alessandro Paunescu wurde nur in einem dieser Spiele nach 87 Minuten eingewechselt.

Bekem Bicki (SSV Ulm)

ST – 18 Jahre (Jg. 04)

Bekem Bicki wechselte am letzten Tag der Sommertransferzeit von der SPAL U19 nach Deutschland zum SSV Ulm, wo er bisher noch in keinem Matchkader stand und vorerst nur in der U19-Mannschaft eingeplant ist.

Michael Martic (US Pistoiese)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Michael Martic saß im April in vier von fünf Spielen auf der Bank der US Pistoiese in der vierten italienischen Leistungsklasse.

Talip Karaaslan (Eschen-Mauren)

LA – 22 Jahre (Jg. 00) – 20 Spiele – 1 Tor

Der Linksaußen Talip Karaaslan spielte in allen April-Partien von Eschen-Mauren und wurde dabei nur einmal eingewechselt, spielte ansonsten von Beginn an. Beim 4:2-Sieg bei der Winterthur U21 erzielte er zudem sein erstes Saisontor. Leider schied Karaaslans Team Eschen-Mauren auch im Halbfinale des Liechtensteiner Cups gegen den FC Vaduz aus. Beim 1:2 nach Verlängerung machte der Schweizer Viertligist aber eine gute Figur.

Vincent Spari (FC St.Gallen U21 )

OM – 19 Jahre (Jg. 04) – 17 Spiele – 1 Tor

Im April kam der U19-Nationalspieler Vincent Spari nur zu einem halbstündigen Einsatz beim 2:5 gegen Breitenrain und saß ein weiteres Mal auf der Bank. Viermal stand er nicht im Kader seines Teams.