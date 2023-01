SK Sturm verleiht Talent an die SV Ried

Der SK Sturm Graz gibt die Ausleihe von Stürmer Christoph Lang innerhalb der Bundesliga an die SV Ried bekannt. Der 20-Jährige stammt aus dem...

Der SK Sturm Graz gibt die Ausleihe von Stürmer Christoph Lang innerhalb der Bundesliga an die SV Ried bekannt. Der 20-Jährige stammt aus dem eigenen Nachwuchs des SK Sturm und arbeitete sich bis zu den Profis hoch. Lang absolvierte in der Herbstsaison drei Spiele in der Bundesliga, in denen ihm jeweils ein Tor und ein Assist gelangen, zwei Partien in der Champions League-Qualifikation, ein Spiel in der UEFA Europa League sowie einen Einsatz im ÖFB Cup für die Mannschaft von Christian Ilzer. Christoph Lang wechselt mit sofortiger Wirkung ins Innviertel, nach Ablauf der Leihe im Sommer 2023 kehrt er zum SK Sturm Graz zurück.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker: „Christoph Lang ist ein junger Spieler mit großem Potenzial, welches er sowohl in der Bundesliga als auch bei Sturm II bereits unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt davon, dass er für seine Weiterentwicklung nun noch mehr Einsatzzeit auf höchstem Niveau benötigt, welche er in Ried hoffentlich bekommt. Wir wünschen Christoph alles Gute für das kommende Halbjahr und werden seine Entwicklung genau verfolgen.“