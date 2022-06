Sky Deutschland: Rapid spricht mit dem HSV wegen Aaron Opoku

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass der SK Rapid Interesse am deutsch-ghanaischen Linksaußen Aaron Opoku haben soll. Nachdem es nun länger ruhig um diese...

Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass der SK Rapid Interesse am deutsch-ghanaischen Linksaußen Aaron Opoku haben soll. Nachdem es nun länger ruhig um diese Personalie war, legte der deutsche Sky-Journalist Florian Plettenberg nun nach und bekräftigte das Interesse. Rapid und der HSV sollen sich bereits über Transfermodalitäten unterhalten.

Der 23-jährige gebürtige Hamburger wechselte bereits vor elf Jahren in den Nachwuchs des Hamburger SV. Als junger Erwachsener unterschrieb er einen Profivertrag bei den Hamburgern, wurde nun aber bereits dreimal verliehen. In der 3. Liga bei Hansa Rostock zeigte Opoku durchaus auf, in der zweiten deutschen Bundesliga beim Jahn Regensburg durchlebte er eine schwere Saison und war kein Stammspieler.

In der vergangenen Spielzeit kickte Opoku aber wieder in der 3. Liga und avancierte beim VfL Osnabrück zu einer absoluten Stütze. In 32 Ligapartien erzielte der Flügelspieler drei Tore und leistete gleich 15 Assists.

Opoku begann die Vorbereitung vergangene Woche beim HSV, aber es wurde schnell klar, dass er beim Zweitligisten wohl erneut kaum Chancen auf Einsätze hätte. Demnach wurden andere Teams auf den Plan gerufen: Eintracht Braunschweig bekundete loses Interesse, ein möglicher Wechsel zu Fortuna Düsseldorf scheint sich bereits zerschlagen zu haben. Somit ist der SK Rapid wieder in der „Pole Position“ um den ehemaligen deutschen Juniorenteamspieler.

Opoku wäre bei Rapid am ehesten ein Thema für die linke Offensivseite, wo Marco Grüll gesetzt sein sollte. Allerdings ist es gut denkbar, dass Grüll in unterschiedlichen Systemen auf verschiedenen Positionen eingesetzt wird, sodass der Weg für Opoku wieder frei wäre. Der 185cm große, athletische Deutsche kann aber auch als Rechtsaußen oder hinter den Spitzen aufgeboten werden.

Eine der größten Stärken Opokus sind Standardsituationen, sowie das clevere Ausspielen von Offensivaktionen auf den Halbpositionen. Er ist kein Spieler, der eine Flanke nach der anderen in den Strafraum bringt, sondern eher ein „Key Passer“. Aufgrund seiner hohen Grundschnelligkeit ist er auch im Konter eine gefährliche Waffe. Schwächen hat Opoku hingegen im Spiel gegen den Ball und im Pressing.